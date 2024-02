Entrevista al Dr. Diego Martín Chaher, Interventor de Medios Públicos de la República Argentina

Entrevista exclusiva para MASSNEGOCIOS

Chaher fue consultado por su reciente actividad, la misión de su gestión y los objetivos pedidos por el Presidente de la Nación Javier Milei respecto de los medios de comunicación públicos del país y el decreto nacional sobre el que debe trabajarse.

Privatización de medios: cómo se optimiza y qué pasa en los medios públicos

“En ningún lado se está hablando concretamente de la figura de privatización y ventas, sino de lo que dice cada uno de los artículos que me mandan, es decir, reformulaciones, reorganizaciones, y principalmente, a mí la palabra que más me gustó que estuviese en el decreto, es la palabra reorganizar todos los procesos tendientes a la sustentabilidad de las empresas”. Así es como el Dr. Diego Martín Chaher indicó que es lo que más le gusta hacer, poner en valor a las empresas, tratar con la gente que hace a las empresas, y junto a ellos, construir algo que sirva para las empresas en sí y el país.

En relación a las privatizaciones en medios públicos, Chaher señalo que hay un año de trabajo por delante, con posibilidad de que se extienda a un año más, y que estos procesos de reestructuración y reorganización son lo inédito. Además, señaló que todas esas empresas tienen décadas de existencia y han pasado por etapas previas, de ser sociedades anónimas, sociedades del Estado, de estar intervenidas, y esto no es nuevo, pero lo que si lo es, agregó el doctor, es que dentro del proceso de intervención en el cual lo han designado con un interventor adjunto, es la reingeniería que puede ser transversal a distintas empresas.

TV Pública, Radio Nacional, Télam, Contenidos Públicos S.E (generadora de las señales públicas), DeporTV, Pakapaka y Encuentro… en estas empresas lo que se tratar es de buscar una lógica para que puedan encontrar un anclaje que les permita ser más sustentables y no, rentables, mencionó Diego Chaher.

Comentó que en esta etapa inicial de gestión, van a realizar un diagnóstico del estado de situación real y a partir de allí van a empezar a construir, ya que uno de los mandatos específicos es presentar el plan estratégico para proponerle al Poder Ejecutivo las mejores fórmulas para, después de ello, tomar decisiones.

¿Habrá gente que quede afuera? fue la pregunta crucial por la que el nuevo Interventor de Medios Públicos de la República Argentina aseguró que se llevó una grata sorpresa, al encontrarse con cargos muy formados y profesionales, y lógicamente con cierto recelo y temor a los cambios planteados.

Frente a la consulta de cuál es la función que se han cumplido hasta ahora los medios públicos hasta llegar a esta determinación, el doctor comentó: “Para mí, hoy los medios de comunicación tradicionales tienen un rol muy importante en cuanto a certificación y homologación de contenidos. El rey es el contenido y la forma en que llega la gente por distintos lados debe ser responsable, con contenido y formada. De los medios públicos los privados toman material y se nutren de él. Por ello, para mí los medios de comunicación en sí no dejan de tener esta función primordial de un sistema republicano que tiene que defenderse”.

En este nuevo plan se va a abordar cada medio por provincia de una manera específica y según lo mencionado por el Director, “estamos conformando estas empresas que quedaron cuasi acéfalas desde fin del año pasado, como el caso de Radio Nacional que no tenía directores nacionales y nos dedicamos al armado de sus equipos. Esta semana ya en TV Pública, que fue la primera que avanzamos, estamos designando directores ejecutivos nacionales y el próximo paso serán las radios, Télam y también las otras empresas”, aclaró.

En relaciona a la venta de publicidad en medios públicos expresó que estos medios van a vender publicidad, se van a reorganizar para que tengan un sustento del sector privado y tratar de ser autosustentables, ya que la crisis es generalizada. Cualquier propietario o equipo de medio de comunicación privado va a ser respetado si no acata, porque la palabra final no la va a tener el interventor, la va a tener el Poder Ejecutivo Nacional.

Otra pregunta responder en la entrevista al doctor Chaher fue sobre cuánto dinero hay que corregir en el área de medio, a lo que respondió que al no tener otros ingresos más que las transferencias que hace el Estado, se podría decir que todo es déficit, porque no es un ingreso genuino, sin embargo se está tratando de hacer cortes en el análisis económico y financiero. Hay que contemplar que no todo es aporte puro del Estado, por ello se está trabajando con los equipos de cada una de las empresas para hacer un Master Plan que incluya a todas las compañías para ver cómo se pueden financiar.

Aclaró que en definitiva, lo que es la agencia de planificación periodística tiene muchos puntos por abordar de inmediato.

Históricamente y sobre todo en este último tiempo se dice que los medios públicos son medios militantes por lo que Diego respondió que esta situación ha hecho mucho daño a las empresas en sí, y que la gente lo sabe, y más la gente que trabaja en esas empresas hace años, por lo que esos estigmas que lamentablemente tienen, hay que tratar de lavarlos, porque en definitiva, si eso sucede, el medio deja de cumplir su función pública. El desafío es hacer las cosas bien, hacerlas quirúrgicamente, y tratar de ver hasta dónde están las herramientas necesarias para eso concluyo Diego.