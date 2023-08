Entrevista a Flavio Kristich, CEO de Kristich Desarrollos

Kristich Desarrollos es una empresa familiar que comenzó en la década de los 90, y en palabras de Flavio Kristich “un gobierno distinto que generaba entusiasmo para nosotros y siempre practicando la industria de la construcción para terceros, hoy nos dedicamos a nuestros desarrollos propios”.

Si bien el empresario considera que el país viene dañado desde el fines del gobierno de Macri, y la industria de la construcción todavía no consigue recuperarse como se pretendía, ellos siguen apostando y jamás han dejado parado proyectos ni grandes, ni chicos, siempre se han mantenido con continuidad en algún punto, y hoy inclinándonos hacia otra industria, que es la hotelera, pero siempre relacionada con proyectos inmobiliarios.

A pesar de las crisis, nacional y provincial hay formas de gestionar la política para que los empresarios se animen a invertir, como es el caso de los últimos dos periodos de gobierno provincial que han sido infinitamente mejor y entusiasman con una claridad distinta que los anteriores gobiernos, explica Kristich.

Hablando un poco sobre previsibilidad, ¿cómo se logra tenerla? “Con claridad nadie tiene la posibilidad de acertar en decisiones cuando proyectos como los inmobiliarios que son de 24, 30 meses. Es el riesgo que uno toma como empresario, sin duda que algunos acertás y en otros le escapás, no todas te salen como uno lo prevé en esta situación, pero no es imposible. Hoy el mayor capital de nuestra empresa es la relación, la alianza estratégica, el crédito con los proveedores, la continuidad de la empresa con el paso de los años que permite esa confianza del: después arreglamos el precio con el proveedor”.

Kristich se encentra hoy en día desarrollando en Chile su tercer proyecto y en base a este nuevo mercado, comenta que por ejemplo, planificar la construcción de un hotel en el vecino país es muy diferente de la manera en que se hace en Mendoza. Frente a ello, destaca que: “Uno empieza a conocer cómo funciona el mundo y está claro que en la Argentina no se trabaja tan bien. Desarrollar un proyecto hotelero en Chile, que es donde estamos trabajando, haciendo un aporte de un porcentaje no mayor al 30%, el resto se obtiene del financiamiento con tasas de primer mundo a 20 años; mientras que para hacer un hotel en la provincia, necesitamos todos los ahorros de toda la vida. En Chile esto no pasa, es más fácil, solamente comprando el terreno, el resto, presentás una carpeta de proyecto de inversión con todos los beneficios impositivos que pueda tener ese proyecto por invertir a largo plazo y te otorgan un préstamo. Desde una compañía de seguros, un banco, un leasing inmobiliario de compañía que se dedica a financiar hoteles. Son abismalmente diferentes los dos países. Pero nosotros en Argentina tenemos algo que no es menor, que es nuestro capital humano, nuestras relaciones comerciales. Acá podemos hacer gran parte de un edificio con apoyo de los proveedores y eso es porque hay a confianza en el grupo”.

Mendoza crece y se potencia

Post pandemia mucha gente conoció Mendoza, el turismo se potenció porque es una provincia que cada vez ofrece más atractivos y el gran desafío en términos de matriz productiva de la provincia es hacer cambios lo más dinámicos posibles en materia de turismo, minería, elaboración de vinos de alta gama que particularmente identificas a Mendoza en el resto del mundo, como también lo son, las obras de infraestructuras en las que la provincia es pionera.

Un claro ejemplo de desarrollo inmobiliario que potencia zonas es Tótem Boulevard, el complejo comercial que le ha dado vida y valor al departamento de San Martin que crece cada día generando puestos de trabajo y que durante su proceso de construcción ocupo a unos 480 trabajadores y ya inaugurado cuenta con casi 400 puestos de trabajo, explica Kristich.

Sumado a ello, el grupo inmobiliario inversor el año próximo abrirá un hotel que será una réplica del afamado Fuente Mayor en Valle de Uco que empleara a unas 90 personas y pronto, en el mes de septiembre se llevará a cabo la inauguración del Hotel de la Terminal, el cual se convertirá en el único hotel dentro de una terminal de ómnibus del país. El mismo contara con 72 habitaciones iniciales y el tiempo de construcción ha sido récord, siendo de ocho meses de trabajo y casi 3.600 metros cubiertos.

Grupo Kristich se encuentra actualmente trabajando en un nuevo tramo de la obra de San Martin sobre calle Miguens con la construcción de 70 locales, además 80 locales comerciales (8000 metros cuadrados) sobre lateral de Acceso Sur frente al Barrio Gardenia; para marzo 2024 se espera la obra que contará con 23 locales frente al barrio La Bastilla y el gran proyecto que comienza en septiembre de este año es el de un importante edificio en calle Emilio Civit, una construcción que tendrá 82 departamentos de categoría Premium triple A.

