Durigutti Family Winemakers se consolidó como la bodega argentina mejor posicionada en el ranking World’s Best Vineyards 2025

La bodega obtuvo el puesto N °11 a nivel global tras la ceremonia celebrada en Margaret River, Western Australia.

Durigutti Family Winemakers volvió a posicionarse entre los mejores destinos enoturísticos del mundo tras el anuncio oficial de los World’s Best Vineyards 2025, realizado el 19 de noviembre en Margaret River, Western Australia. En esta edición, la bodega obtuvo el puesto N.°11 del ranking mundial, convirtiéndose una vez más en la bodega argentina mejor ubicada y reafirmando su liderazgo absoluto en la escena internacional.

La ceremonia reunió a referentes del vino, la gastronomía y el turismo de todo el mundo, quienes reconocieron a los 50 proyectos más destacados por su excelencia en hospitalidad, innovación, identidad y experiencias memorables. En este marco, Durigutti Family Winemakers volvió a sobresalir por la propuesta integral desarrollada en sus viñedos propios, Finca Victoria, en el corazón de la IG Las Compuertas, Mendoza.

Un proyecto familiar que continúa creciendo y marcando tendencia. El reconocimiento de este año reforzó el camino iniciado por los hermanos y enólogos Héctor y Pablo Durigutti, quienes desde hace más de dos décadas vienen trabajando para poner en valor la historia vitivinícola de Las Compuertas y su patrimonio productivo, cultural y paisajístico.

Durante 2025, la bodega continuó expandiendo su propuesta enoturística con nuevas experiencias, circuitos educativos de biodiversidad y mejoras en infraestructura, manteniendo un fuerte compromiso con la agricultura orgánica certificada, la viticultura regenerativa, la innovación y la sustentabilidad.

“Que nuestro proyecto familiar siga siendo reconocido entre los mejores del mundo es una enorme satisfacción y una confirmación del impacto que tiene la identidad de nuestro lugar en quienes nos visitan”, expresaron Héctor y Pablo Durigutti tras conocerse la noticia.

“Nuestro objetivo siempre ha sido que Las Compuertas sea un destino de relevancia internacional y este premio vuelve a abrir caminos para que más personas descubran lo que construimos en este lugar tan especial”.

Hospitalidad, biodiversidad y gastronomía con identidad. La propuesta integral de la bodega combina viñedos centenarios prefiloxéricos y parcelas históricas de la IG Las Compuertas, un corredor biológico en pleno desarrollo, con un terroir singular que preserva flora y fauna nativa mediante prácticas regenerativas.

Como experiencias al visitante cuenta con dos restaurantes: el premiado 5 Suelos – Cocina de Finca y el nuevo lanzamiento Las Compuertas Bodegón, dirigidos por la chef Patricia Courtois, amplios espacios para todo tipo de eventos, circuitos guiados del vino y alojamiento de finca con sus casas de huéspedes.

Todo ello se apoya en una filosofía de trabajo basada en el respeto por el territorio, el uso responsable de los recursos y la elaboración orgánica y sustentable. Estos pilares consolidaron un destino que celebra la autenticidad, la cocina de cercanía, la memoria del territorio y la experiencia profunda del vino en su lugar de origen.

Un nuevo impulso para el enoturismo argentino. Con este resultado, Durigutti Family Winemakers volvió a liderar la representación de Argentina dentro del Top 50, en una edición que reunió a bodegas de los cinco continentes. La presencia sostenida de la bodega entre los primeros puestos del ranking no solo refuerza su posicionamiento, sino que contribuye a consolidar a Mendoza y a Argentina como destinos de enoturismo de clase mundial.

Sobre Durigutti Family Winemakers

Durigutti Family Winemakers nació en 2002 como el proyecto familiar de los hermanos Héctor y Pablo Durigutti. En 2007 fundaron Finca Victoria en la IG Las Compuertas, donde hoy se desarrolla un ecosistema integral compuesto por viñedos, bodega, gastronomía, alojamiento, eventos y visitas.

Con un fuerte compromiso por la biodiversidad local desarrollan su finca junto a un corredor biológico único, preservando la historia e identidad de Las Compuertas. Sus vinos son reconocidos en el tiempo por su calidad y se exportan a más de 20 países, contando con certificación vegana en todas sus líneas y certificación orgánica para los vinos de sus viñedos propios en Finca Victoria.

Sobre World’s Best Vineyards

WORLD’S BEST VINEYARDS es un ranking global organizado por el medio británico William Reed que reconoce anualmente a los mejores destinos enoturísticos del mundo. La lista destaca proyectos por su arquitectura, vinos, gastronomía, innovación, servicio, conexión con la naturaleza y experiencias excepcionales.