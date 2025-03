Duki dio inicio a su gira mundial y Mendoza se prepara para recibir al Rey del Trap en abril

En la primera de seis fechas con entradas sold out en pocas horas, Duki sacudió el Movistar Arena comenzando el “World Tour” muy cerca de sus fans argentinos. La locura crece y Mendoza se prepara para recibir a miles de fanáticos el 9 de abril en el Aconcagua Arena.

TODOS POR BAHÍA BLANCA

PARTE DE LO RECAUDADO EN LOS 6 SHOWS DE DUKI SERÁ DONADO PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES EN BAHÍA BLANCA.

JUNTO A FUNDACIÓN SÍ, SE ESTÁ RECOLECTANDO ALIMENTOS NO PERECEDEROS EN LOS ACCESOS DEL MOVISTAR ARENA EN HUMBOLDT Y CORRIENTES DURANTE LOS DÍAS DEL SHOW.

Marcando un crecimiento exponencial en cada una de sus presentaciones, Duko sigue reafirmándose como el líder de un movimiento que cambió la escena global. Con nuevos hits, himnos que trascendieron fronteras y su presencia imponente sobre el escenario el argentino nos invitó a ser parte del universo de su álbum “AMERI” dando hoy significado más que nunca a su gran creación artística y personal.

Anoche, en la primera fecha, el Movistar Arena fue testigo de la pasión y lealtad que este artista provoca en el público, con seguidores llegados desde todo el país y países vecinos, armando una previa en las inmediaciones desde el jueves para compartir este sentimiento único que despierta el artista más convocante, y más cuando se lo puede disfrutar en suelo nacional.

Con más de 350.000 entradas vendidas en las primeras horas, con visitas programadas a 15 países, agotando funciones y añadiendo fechas alrededor del mundo, “WORLD TOUR” es mucho más que la presentación oficial de un álbum, es una etapa bisagra en la carrera de Duki, que abriendo plenamente su alma en este proyecto se convirtió en la voz de millones de personas y en el referente de toda una generación.

Con una puesta envolvente de alto nivel escenográfico, audiovisual y sonoro, transmitiendo a la perfección esta emoción tan fuerte y autobiográfica de su disco AMERI, Duki hizo temblar la tierra generando un pogo increíble que se contagió hasta el último rincón del lugar.

Duki ha llenado algunos de los estadios más emblemáticos del mundo, y aunque sin dudas el éxtasis de esos shows es irremplazable, la cercanía y conexión que se logra en recintos como el de Villa Crespo hará que estas seis fechas sean perfectas, pudiendo disfrutar de sutilezas y detalles únicos.

“Nueva Era”, “Brindis” y “Constelación” son algunas de las canciones de “AMERI” que dieron vida a un ritual colectivo maravilloso, replicando en miles de personas la historia de este joven que soñó alguna vez con ser cantante y hoy convoca multitudes.

En «Barro», el trapero no pudo contener la emoción al escuchar al público corear la icónica frase de Spinetta: “Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”. Durante «Ticket», el Movistar Arena se iluminó con los destellos de los flashes, creando una atmósfera única mientras el público acompañaba la canción. Además, invitó al escenario a Iván, un fanático que había conservado una entrada de uno de los primeros shows del artista, para interpretar juntos «Hitboy».

Además, “Givenchy”, “Rockstar” y “She Don’t Give a Fo” fueron coreadas por una marea humana, entre otros hits que ya la gente siente tan propios que emociona. “Malbec”, “Si me sobrara el tiempo” y “No me llores” formaron parte también de una lista de temas imbatible.

MENDOZA EN CUENTA REGRESIVA

Luego de sus presentaciones en Buenos Aires y posteriormente Uruguay y Paraguay respectivamente, Duki comenzará su gira por el interior del país, siendo Mendoza la primera plaza en abrazar su perfomance.

El miércoles 9 de abril será el momento de hacer vibrar el estadio Aconcagua Arena con el trap latino y disfrutar en vivo de las nuevas canciones del líder indiscutido de la música urbana.

Las entradas en Mendoza se encuentran agotadas, y desde la producción aseguran que la respuesta del público fue avasallante. “En tres días se agotaron los tickets de World Tour en Mendoza, un show que promete romper récords en el recinto del Parque General San Martín y que sin duda será uno de los espectáculos del año”, destacaron de la organización.

Tras el concierto en el oeste argentino, “World Tour” continuará por Córdoba y Rosario. Luego será el turno de Estados Unidos, con locaciones en San Diego, Los Ángeles, Philadelphia, Boston, New York, Charlotte, Silver Spring, Chicago, Atlanta y Miami. De allí la gira cruza el Atlántico para desembarcar en Europa y recorrer varias ciudades de España. En agosto y septiembre será el turno de Bogotá, Lima, Quito, Guayaquil, Santiago de Chile, y destacadas ciudades de México. Finalmente Duki cerrará su tour global en España donde hará presentaciones en Sevilla, A Coruña, Barcelona, y tres shows en Madrid.

Las entradas están disponibles en su página web.

Duki arrancó el año en el escenario de la Quinta Vergara

En la anteúltima noche del legendarioFestival de Viña del Mar, y por primera vez en ese escenario, Duki se presentó ante miles de personas siendo merecedor del mayor reconocimiento por parte de la gente, las Gaviotas de Plata y Oro acompañadas de la ovación total. Y continuando con este gran impacto en el país hermano, el Duko llegará al Movistar Arena de Chile el 5 y 6 de septiembre, ya con entradas agotadas en la primera fecha.

Su anterior gira “ADA TOUR”, le valió grandes satisfacciones como dos Estadios River Plate en Argentina y un Estadio Bernabéu en España, totalmente agotados entre otras numerosas presentaciones que convocaron a multitudes.

Ahora será el momento de continuar el éxito con shows confirmados en Estados Unidos y más de 10 países de Latinoamérica y Europa, habiendo vendido ya más de 300.000 entradas.

AMERI acumuló más de 13.5 millones de reproducciones en su primer día y se ha convertido en un hito en la música argentina, siendo el álbum argentino más escuchado en 24hs y consolidando a DUKI como una voz definitiva de su generación. El ascenso de DUKI refleja no solo su influencia en la escena Argentina, sino también su papel en llevar el trap latino a escenarios globales.

“Dejé de renegar con lo que yo creía que tenía que hacer, empezamos a disfrutar más del estudio y hacer canciones según lo que estábamos sintiendo”, relató Duki durante el proceso de creación del álbum.

Con un sonido renovado y letras que exploran su lado más personal, este proyecto captura su esencia más auténtica. La expectativa global fue colosal: más de 350 mil personas pre-guardaron el álbum, y su estreno fue considerado uno de los lanzamientos más importantes del 2024.

ESCUCHÁ AMERI ACÁ

El álbum, producido por Yesan y Asan, tiene una profundidad sonora y una calidad que sorprenden. “Yesan y Asan ya están trabajando juntos desde “Desde el Fin del Mundo” (2021), ellos son perfectos para poner todo en su lugar. Para mi eso es lo que tiene el disco también, un trabajo de producción que suena muy particular”, relató Duki durante la producción de las canciones, destacando la importancia del trabajo en equipo.

“AMERI son los sueños y las metas, la búsqueda de crecer y mejorar”. Como expresó Duki en una entrevista en 2023, en el diario El País: “Yo creo que transmito al público que soy uno de ellos, un chico de barrio que puso toda su voluntad y esfuerzo, que se encerró 20 horas por día en el estudio de grabación y tuvo mucha fe”.