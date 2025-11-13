Doña Paula: dueña del Oro Internacional por sus prácticas sustentables

La bodega mendocina fue distinguida recientemente en la categoría Prácticas Sustentables durante la gala internacional de los Best Of Wine Tourism 2025, celebrada en Burdeos, Francia. El reconocimiento destaca su compromiso con la innovación, la educación y el respeto por el medio ambiente.

Durante la gala de entrega de los premios internacionales Best Of Wine Tourism, en el marco de la Conferencia Anual de las Grandes Capitales del Vino (Great Wine Capitals, GWC) celebrada el jueves 6 de noviembre en Burdeos, Francia, Bodega Doña Paula fue distinguida con el Oro Internacional en la categoría Prácticas Sustentables, uno de los máximos reconocimientos del enoturismo mundial.

El galardón fue recibido por Mauricio Palacios, director ejecutivo de la bodega, y Noelia Rinaudo, responsable de hospitalidad, de la mano del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien acompañó a la delegación provincial en el evento.

¿Por qué Doña Paula es merecedora de este importante premio?

Ubicada en el corazón de Luján de Cuyo, Doña Paula se ha consolidado como un referente de la vitivinicultura argentina, combinando calidad, innovación y una gestión responsable de los recursos naturales.

Desde su fundación en 1997, la bodega ha elaborado vinos que expresan la identidad y diversidad de los distintos terroirs mendocinos, como Gualtallary, Ugarteche y San Carlos, con una filosofía que integra ciencia, respeto y pasión por la tierra.

Un modelo de gestión sustentable

Desde 2017, Doña Paula ha incorporado un conjunto de prácticas sustentables que atraviesan todas las áreas de su operación y se reflejan también en su propuesta enoturística, invitando a los visitantes a vivir una experiencia educativa, sensorial y ambientalmente consciente.

Entre sus principales iniciativas se destacan:

Programas educativos: la “escuela de viñedos” permite a los trabajadores agrícolas completar sus estudios durante el horario laboral. Los egresados participan luego en talleres comunitarios que fortalecen el desarrollo local y promueven el intercambio de saberes.

Gestión de residuos: los corchos se transforman en souvenirs y piezas informativas para los visitantes, mientras que el resto de los residuos se recicla. Además, se organizan talleres con familias locales para la producción de compost, impulsando prácticas sostenibles en la comunidad.

Preservación ambiental: la bodega protege un cinturón verde de 250 hectáreas, que actúa como refugio de especies nativas y fomenta la biodiversidad. En este entorno, animales, plantas e insectos conviven en equilibrio con el paisaje vitivinícola.

Gastronomía y agricultura: los visitantes disfrutan de productos frescos de la huerta, integrados en la cocina local. A través de experiencias participativas, aprenden sobre los ciclos naturales y los cambios estacionales, reforzando el vínculo con la tierra.

Contenido educativo inclusivo: toda la comunicación y la señalética están diseñadas con criterios neuroamigables, garantizando una experiencia accesible y enriquecedora para públicos diversos.

Un compromiso integral con la tierra y la comunidad

Más que una bodega, Doña Paula es una propuesta integral que une ciencia, innovación y conciencia ambiental. Su enfoque holístico en torno al vino, la educación y la comunidad demuestra que es posible generar un impacto positivo desde la industria, respetando el entorno y fortaleciendo la identidad local.

Por su compromiso con la sustentabilidad y la excelencia, Doña Paula se consolida como un modelo de gestión responsable y una embajadora del enoturismo mendocino ante el mundo.