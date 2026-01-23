Delegación china visitó Mendoza para avanzar en un acuerdo fitosanitario que habilite la exportación de frutas de carozo

Mendoza busca abrir el mercado chino para ciruelas y duraznos, fortaleciendo su posicionamiento como referente en sanidad vegetal y exportaciones agroindustriales.

Una delegación de la República Popular China recorrió distintos establecimientos productivos de Mendoza con el objetivo de avanzar en un acuerdo fitosanitario entre Argentina y China que permita la exportación de frutas de carozo, especialmente ciruelas y duraznos producidos en la provincia.

La visita se desarrolló en el marco de una auditoría nacional impulsada por las autoridades chinas y contó con la participación de técnicos y funcionarios del Centro de Investigación de Normas Internacionales de Inspección y Cuarentena y Reglamentos Técnicos (GACC), junto a representantes de las aduanas de Shanghái y Shenyang. En Mendoza, el recorrido incluyó zonas productivas del Valle de Uco y del oasis Norte, seleccionadas por sus características sanitarias y operativas.

El trabajo articulado entre el Senasa, el Iscamen y el sector productivo mendocino resultó clave para mostrar a la delegación extranjera la capacidad técnica de la provincia en materia de sanidad vegetal, control de plagas y trazabilidad, aspectos centrales para el acceso a mercados internacionales de alta exigencia.

Durante las visitas a parcelas productivas y plantas de empaque consideradas modelo, los técnicos chinos manifestaron especial interés en los protocolos aplicados para el control fitosanitario, así como en los sistemas de seguimiento implementados a lo largo de toda la cadena productiva, desde el campo hasta el despacho de la mercadería.

Mendoza cuenta con antecedentes favorables en este tipo de acuerdos. Actualmente, la provincia ya posee protocolos fitosanitarios vigentes con China para la exportación de cerezas, además del reconocimiento como área libre de mosca del Mediterráneo en los departamentos del Valle de Uco y del oasis Sur, condición que representa una ventaja competitiva clave para la producción local.

En ese contexto, Gerardo Arribas, encargado del sector Alimentos de ProMendoza, destacó la importancia estratégica de avanzar en este nuevo acuerdo. “China es uno de los mercados más importantes del mundo y nuestros productos son de gran calidad. Desde hace años venimos trabajando de manera conjunta entre el sector público y privado para alcanzar este objetivo, que nos permitiría llegar a un mercado de 1.400 millones de personas”, señaló.

Arribas subrayó además el impacto positivo que tendría la apertura del mercado chino para el conjunto del sector. “En Mendoza hay alrededor de 2.500 productores de ciruela y durazno, de los cuales solo 50 exportan actualmente. Este acuerdo permitiría ampliar la producción y generar beneficios no solo para los exportadores, sino para toda la cadena productiva”, explicó, destacando también el potencial de la ciruela D’Agen, hoy orientada mayormente a la industria, para su comercialización como fruta fresca.

Entre las empresas visitadas se encontró Brulinda, cuyo titular, Armando Brunetti, valoró la instancia de intercambio. “Es fundamental abrir nuevos mercados, especialmente uno tan grande como China. Hoy los técnicos pudieron conocer de primera mano cómo trabajamos en Mendoza, desde el ingreso de la fruta al empaque hasta el enfriamiento y embalaje, procesos que garantizan que nuestros duraznos, nectarines y ciruelas lleguen en perfectas condiciones a destinos lejanos”, afirmó.

Los protocolos fitosanitarios, gestionados por el Senasa, establecen requisitos técnicos y sanitarios destinados a garantizar que los productos agrícolas argentinos cumplan con las normas internacionales y no representen riesgos sanitarios para los países de destino. Estos acuerdos incluyen inspecciones, certificaciones, tratamientos específicos y revisiones periódicas, constituyendo una herramienta clave para la apertura y consolidación de mercados internacionales.