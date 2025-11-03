De las calles mendocinas al teatro Mendoza: La Banda Viajera presenta su «Edición Deluxe»

El querido grupo que nació en la calle San Martín y conquistó el país celebra su camino con un show imperdible, lleno de clásicos del rock y artistas invitados. La cita es el sábado 8 de noviembre, a las 21.

El fenómeno musical mendocino La Banda Viajera (LBV), que convirtió los shows callejeros en el corazón de la Ciudad en un recorrido nacional e internacional, anuncia su presentación más importante: la «Edición Deluxe» en el Teatro Mendoza.

Este show representa el broche de oro de una trayectoria que comenzó de manera informal a mediados de 2016. La banda, que hoy interpreta éxitos de rock de todos los tiempos, invita a revivir los mejores momentos en uno de los escenarios más importantes para el arte mendocino.

Un show con sabor a celebración

La «Edición Deluxe» en el Teatro Mendoza es concebida por la banda como una gran celebración y un momento para compartir con su creciente comunidad de amigos y seguidores.

El público podrá disfrutar de una noche de música, con el plus de la presencia de grandes artistas invitados que acompañarán a LBV en el escenario para hacer de esta Edición Deluxe un show inolvidable.

Los integrantes de la banda son: Alejandro Ladislao Rodríguez (voz y guitarra); Gonzalo Gorordo (batería y voz); Maximiliano Mirallas (bajo y voz) y Eduardo “Yayi” Barrera (guitarra y voz). Agostina Mancini es la manager del grupo.

La cita es el sábado 8 de noviembre a las 21, en el Teatro Mendoza. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta en Entradaweb.

De músicos callejeros a gira nacional

La historia de La Banda Viajera es un testimonio de perseverancia y pasión. Surgió de la unión de dos músicos callejeros, Pablo Merlo (batería) y Diego Lorca (guitarra), que decidieron formar un grupo de rock. Rápidamente se sumaron Alejandro Ladislao Rodríguez (voz) y Maximiliano Mirallas (bajo), armando la primera formación.

Con sus pequeños recitales en la calle San Martín, LBV se ganó el cariño de mendocinos y turistas. El éxito de las calles pronto dio paso a eventos privados y un recorrido que, con el tiempo y cambio de integrantes -Gonzalo Gorordo en batería y Yayi Barrera en guitarra completan la formación actual- se extendió por bares, casamientos y celebraciones en provincias como San Luis, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y hasta Chile.