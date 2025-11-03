CyberMonday 2025: Mendoza entre las cinco provincias con más ventas online durante el primer día

El primer día del CyberMonday 2025 en Argentina cerró con resultados alentadores para el comercio electrónico. Según datos de Tiendanube, la plataforma líder de e-commerce en Latinoamérica que impulsa a más de 60 mil tiendas online en todo el país, la provincia de Mendoza se ubicó entre las cinco regiones con mayor volumen de ventas durante la primera jornada del evento.

A nivel nacional, los primeros cortes de datos a las 18 hs permiten trazar una radiografía del consumo digital argentino y su evolución respecto al CyberMonday 2024.

“El cierre parcial del primer día de CyberMonday muestra datos interesantes a nivel nacional que permiten hacer una radiografía del consumo argentino y cómo este se mueve de evento a evento. En términos de financiación, por ejemplo, las 3 cuotas ganaron terreno frente a las 6 y 12 cuotas en comparación con CyberMonday 2024. En paralelo, crecen los pagos por transferencia y con dinero en cuenta (dos puntos porcentuales cada uno) apalancados por los descuentos que muchos negocios ofrecen a través de este medio de pago. Esta estrategia de márgenes más cuidados convive también con movimientos en la demanda por verticales. Respecto al año pasado, Indumentaria se consolida como la categoría de mayores ventas, pero pierde share versus Hogar y Decoración o Salud y Belleza, categorías que capitalizan la proximidad de las fiestas y el verano”, destacó Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube en Argentina.

Resultados de ventas online en Mendoza – CyberMonday 2025

Durante las primeras 18 horas del evento, Mendoza registró un crecimiento destacado en el volumen de ventas online, posicionándose en el quinto puesto a nivel nacional.

Principales datos del CyberMonday 2025 en Mendoza:

Productos más vendidos: accesorios de moda, cremas faciales y corporales, remeras, mantas y vestidos.



accesorios de moda, cremas faciales y corporales, remeras, mantas y vestidos. Ritmo de ventas: en solo 12 horas se vendió lo mismo que en tres días completos de una semana regular.



en solo de una semana regular. Preferencias de envío: el 83% de los consumidores mendocinos optó por entrega a domicilio, mientras que el 17% restante eligió retiro en tienda o puntos físicos.



Medios de pago más usados en el CyberMonday 2025 Mendoza

51% tarjeta de crédito



28% débito



13% dinero en cuenta



Cuotas preferidas

65% un pago



27% en 3 cuotas



4% en 6 cuotas



Tendencias del consumo digital argentino

El CyberMonday 2025 confirma una tendencia hacia compras más racionales y medios de pago alternativos, impulsados por promociones exclusivas y descuentos por transferencia. Las categorías Hogar y Decoración y Salud y Belleza ganan protagonismo, reflejando el interés del consumidor en productos vinculados al bienestar y al confort del hogar.