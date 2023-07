Crocs®: cambio de consumo y picos históricos de ventas 

La icónica marca sigue ampliando sus líneas de producto, y los consumidores van dejando atrás el concepto de utilizarlo dentro del hogar, para pasar a elegirlo como un calzado de vanguardia para estilismos urbanos. Hoy las Crocs® son sinónimo de diseño y tendencia para ser combinadas con cualquier outfit. La estrategia parece rendir sus frutos: la marca está vendiendo más de 100 millones de pares al año.

Desde su debut en 2002, las Crocs® han logrado mantenerse como un fenómeno en el mundo de la moda. En el 2021 la marca logró vender 103 millones de pares a nivel mundial, generando ingresos anuales récord de US$2300 millones, lo que representó un impresionante incremento del 67% en comparación con el año anterior. Y siguió escalando: en 2022 los ingresos ascendieron a US$3600 millones, un 54% más que el año anterior.

Durante este año, Crocs® planea seguir creciendo y satisfaciendo los nuevos hábitos de consumo del cliente, con el objetivo no solo de alcanzar nuevamente números récords, sino también de responder a las necesidades, preferencias y requisitos de un consumidor cada vez más exigente, y de esta forma introducirse aún más en el mundo de la moda, dejando claro que además de cómoda es una marca moderna y con estilo urbano, capaz de elevar cualquier outfit.

«En el último tiempo el consumo se volvió más inteligente. Durante la pandemia elegimos estar cómodos, y luego entendimos que no teníamos por qué sacrificar confort por estilo. Pocas marcas saben tanto de comodidad como Crocs, por lo que esto nos llevó a desarrollar nuevos modelos, para que todos puedan encontrar uno que vaya con su look y elegirlos, no sólo por el bienestar que ofrecen, sino también por la onda que le da a sus outfits. “explicó Aldana Serra, Marketing Manager de Distrinando, empresa Licenciataria de Crocs® en Argentina.

En este sentido, durante el 2023 y en conmemoración de sus 20 años en el mercado, Crocs® presentó su colección «Echo» a nivel global, una versión actualizada de su clásica silueta, reinterpretada para un mundo más contemporáneo. Este nuevo diseño propone una silueta más estilizada y disruptiva, capaz de levantar cualquier look urbano.

«En estos últimos años la marca dejó de ser un calzado utilizado solo por ser cómodo, sino que también es elegido para armar outfits de moda, casuales y urbanos, y eso es lo que creemos que ha marcado la diferencia. Con Crocs® el consumidor sabe que puede estar a la vanguardia con la comodidad que ningún otro producto puede brindarle» finalizó Serra.