Cómo ser una empresa atractiva para la Generación Z

El mundo laboral tuvo un cambio de la noche a la mañana luego de la pandemia, tanto colaboradores como empleadores tuvieron que adaptarse a una nueva modalidad de trabajo, pero fue aún más difícil para aquellas personas que recién estaban empezando su carrera profesional. La Generación Z recién salía de la universidad cuando se encontró con exámenes finales virtuales, graduaciones postergadas y contratos de trabajo congelados. Adecco Argentina comparte una serie de consejos para acompañar a esta generación que está ingresando al mercado laboral.

Apoyar sus necesidades

Hay que tener en cuenta que esta generación nació después de la creación de Internet, es decir que es nativa digital y esto también hace que sean las personas más diversas y disruptivas hasta el momento. Crecieron en un mundo expresivo, sobre exponer las diversidades, promover la inclusión y denunciar injusticias. Es por ello que los esfuerzos que hacen las empresas para promover la diversidad en la contratación o realizar descripciones laborales escritas en lenguaje neutral no pasan desapercibidos para estos jóvenes talentos.

Autenticidad para contratar

A la hora de la entrevista es fundamental expresar la realidad de la compañía y no promover algo que luego no pasará. Las políticas de la compañía y las ventajas de los empleados deben ser inclusivas para todas las generaciones, no es recomendable prometer cosas que luego no se podrán respaldar. Es importante transmitir una imagen clara de lo que se espera y de lo que se puede brindar.

¿Cuál es la estrategia de incorporación?

El enfoque de incorporación a un trabajo remoto es totalmente distinto al que se manejaba antes, la incorporación debe ser atractiva para los empleados teniendo en cuenta que no es un proceso sencillo y que también toman partido los nervios y emociones. La forma en que se transmite la información hacia esta generación es de suma importancia; en vez de hacerlo solo a través de una computadora o una reunión también se pueden incluir aplicaciones para el celular o esos largos materiales de aprendizaje se podrían transformar en una infografía. Estos cambios harán que las personas se sientan más cómodas, comprometidas y así se evitará que abandonen el puesto.

Oportunidades de aprendizaje

Algo que esta generación tiene muy claro es que el cambio es constante y es por esto por lo que siempre elegirán a las empresas que motiven el desarrollo de nuevas herramientas y habilidades, así como también aquellas que otorguen nuevos conocimientos a sus profesiones. Brindar este tipo de oportunidades es una forma de satisfacer una necesidad de esta generación; se pueden ofrecer talleres online o descuentos en otras plataformas.

Paciencia

La Generación Z necesita líderes que puedan ser pacientes: ninguna generación había presenciado una pandemia y cambios tan estrictos como los que ellos vivieron. Introducirse al mercado laboral no fue sencillo mientras el mundo entero estaba trabajando remoto y una vez que logran conseguir ese lugar puede que sientan cierta confusión acerca de su futuro o de lo que realmente quieren. Es importante que los objetivos y las expectativas sean realistas. Hasta que estos jóvenes encuentren su camino es importante acompañarlos y estar presentes.

La Generación Z como fuerza laboral

«Los miembros de esta generación ven el mundo de forma diferente a las otras generaciones y ese punto de vista puede convertirse en una ventaja competitiva para quienes logren atraer y captar estos talentos», expresó Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina & Uruguay.

Puede que todavía se asocie esta generación con la escuela secundaria pero la gran mayoría ya está saliendo al mundo laboral y son ellos quienes no sólo nacieron en la era de la tecnología, sino que también vivieron el cambio climático más abrupto de los últimos años.