Carter’s llega a Mendoza: la marca líder mundial en indumentaria infantil abre su primera tienda en la provincia

La reconocida marca de ropa para bebés y niños desembarca en Mendoza con un local exclusivo. Con propuestas que combinan diseño, comodidad y calidad, la marca continúa consolidando su presencia en Argentina.

Carter’s, la marca número uno de indumentaria infantil a nivel global, continúa con su crecimiento en Argentina y anuncia la apertura de su nueva franquicia en Palmares Mall, uno de los centros comerciales más exclusivos y concurridos de la provincia de Mendoza. Con esta inauguración, la firma sigue expandiendo su red en el país, ofreciendo a las familias mendocinas una amplia variedad de prendas diseñadas especialmente para acompañar cada etapa de la infancia.

«Argentina es un mercado muy importante para Carter’s y estamos felices de llegar a Mendoza para acercar nuestra propuesta a más familias», señaló María Paula Cassiani gerente comercial de Carter’s Argentina.

El nuevo local ofrecerá colecciones completas de Carter’s para recién nacidos, bebés y niños con opciones que irán desde básicos de uso diario hasta prendas para ocasiones especiales. Además, esta nueva locación busca brindar una experiencia de compra diferencial, donde los padres encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar, ofreciendo a las familias mendocinas la posibilidad de acceder a una marca internacional sin tener que salir de su ciudad.

La tienda de Carter’s en Palmares está diseñada para que las familias disfruten de una experiencia cómoda y práctica. Para este proyecto se trabajó junto a Juan Retali, especialista en experiencia al cliente, quien se ocupará de cada detalle y asegurará que la experiencia de compra sea única. Sumado a esto, la elección del shopping responde a un criterio estratégico: es uno de los centros comerciales más reconocidos de la provincia, con un gran flujo de visitantes y un entorno familiar que se alinea con el público de la marca.

«La apertura en Mendoza representa un paso fundamental dentro de nuestro plan de expansión de Carter’s en Argentina. Las expectativas son muchas: confiamos en que esta tienda se convertirá en un punto de referencia para las familias locales y para quienes visitan la provincia. Nuestro objetivo es acercar la propuesta de Carter’s a más familias argentinas, ofreciendo la calidad, la confianza y la calidez que caracterizan a la marca en todo el mundo» cerró, Cassiani.