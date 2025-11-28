Al Mando revela su programación enogastronómica 2026: experiencias y tendencias para mujeres afines

El proyecto que se lleva adelante en Susana Balbo, la bodega fundada por la primera enóloga mujer de Argentina, presenta su nueva hoja de ruta. Dos propuestas, dos sensibilidades y un mismo espíritu: crear comunidad desde la cocina, el territorio y el vino.

Al Mando —el proyecto que busca iluminar a mujeres referentes de la gastronomía argentina, impulsado por Ana Lovaglio Balbo y Flavia Amad desde Susana Balbo— presenta su programación 2026 con dos actividades enogastronómicas que integrarán cocina, territorio, formación y comunidad desde la sensibilidad y la visión femenina.

Esta nueva etapa estará marcada por el inicio de un capítulo más amplio, diverso y alineado con los desafíos contemporáneos de la gastronomía argentina. El calendario 2026 tendrá como pilares la integración de nuevas perspectivas y disciplinas; impulsar experiencias colaborativas entre cocineras, enólogas y profesionales afines; generar espacios de conversación y formación con enfoque femenino; y consolidar el rol de la bodega Susana Balbo como plataforma de visibilidad, diálogo y hospitalidad.

Un cierre de 2025 con mirada hacia adelante

Desde su creación, Al Mando sostiene una convicción clara: cuando las mujeres que sostienen la gastronomía y el vino tienen espacio, interlocución y visibilidad, toda la comunidad crece.

En 2025, el propósito del ciclo se fortaleció reuniendo a cocineras, sommeliers, productoras, comunicadoras y profesionales que, desde miradas diversas, construyen una gastronomía más sensible, conectada y abierta a nuevas formas de habitar la cocina y la hospitalidad.

En la última edición de Al Mando, realizada el miércoles 26 de noviembre, las cocineras invitadas Jazmín Marturet, de MN Santa Inés, y Sofía Nielsen, de Estudio Primero, diseñaron un menú que integró territorio, técnica y sensibilidad. El encuentro permitió revisar el recorrido del año, destacar los vínculos que se consolidaron y proyectar un nuevo capítulo con claridad y sentido. Durante el almuerzo se presentó oficialmente la programación 2026, compuesta por dos actividades enogastronómicas, cada una con propósito e identidad propios.

Al Mando nació en 2023 y por sus 10 ediciones —que tuvieron como sede a Osadía de Crear, el restaurante de Susana Balbo— pasaron cerca de 20 cocineras de diferentes puntos del país. Este año, el ciclo contó con una edición especial por el Día Internacional de la Mujer que reunió a 14 cocineras y 14 mujeres del vino, quienes, junto a la chef anfitriona, Flavia Amad, dieron vida a un evento colectivo.

Calendario 2026

1 · MADRES AL MANDO

Fogones compartidos entre madres e hijas

Sábado 7 de marzo de 2026 · Osadía de Crear · Susana Balbo · Mendoza

En un inicio cálido y comunitario para el calendario anual, la primera fecha celebrará el vínculo entre generaciones a través de la cocina. Una edición íntima donde madres e hijas compartirán recetas, historias y vinos.

2 · AL MANDO DE GASTRONOMÍA

Un programa de conversaciones y voces que se expanden

La segunda actividad consistirá en dos fechas que reunirán a cocineras referentes para intercambiar ideas, cocinar en colaboración y fortalecer la escena gastronómica mendocina.

Lunes 11 de mayo de 2026 · Auditorio a confirmar

Mesa de conversación para profesionales invitados · Masterclass inspiracional

Con la apertura a cargo de Ana Lovaglio Balbo, las presentaciones de Flavia Amad y la moderación de Julieta Aguerregaray. Participarán invitadas especiales.

Miércoles 13 de mayo de 2026 · Osadía de Crear · Susana Balbo · Mendoza

Menú diseñado con cocineras invitadas de diversas regiones del país.