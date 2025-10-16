AI Weekend vuelve a Mendoza: un encuentro con IA, creatividad y futuro

La cita es el 17 y 18 de octubre en la Nave Cultural y contará con charlas, workshops y una hackatón abierta a toda la comunidad.

Luego de sus ediciones en Buenos Aires y Rosario, AI Weekend 2025 regresa a Mendoza, la ciudad que lo vio nacer. Esta nueva edición se realizará el 17 y 18 de octubre en la Nave Cultural, con una propuesta que combina inteligencia artificial, pensamiento creativo y formación práctica para públicos de todas las edades y perfiles.

AI Weekend se consolida como el evento de IA más accesible y transversal del país, pensado especialmente para quienes no provienen del mundo técnico pero quieren incorporar esta tecnología en su profesión, emprendimiento o industria.

“El objetivo es que cada persona se lleve una experiencia transformadora: inspiración, nuevos contactos y, sobre todo, confianza para animarse a usar IA en sus ideas o proyectos”, afirma Emiliano Panelli, fundador del evento.

Speakers confirmados

La edición de Mendoza contará con un line-up de referentes nacionales e internacionales, entre ellos:

Augusto Salvatto (Rock & Data)

(Rock & Data) Martín Rabaglia (Genosha) , ganador de un Cannes de Oro

, ganador de un Juan Funes y Noe Antonelli (Furor Studio)

(Furor Studio) Melanie Swarynski (Google)

(Google) Esteban Suárez (V0)

(V0) Martín Sanado (Amazon)

(Amazon) Santiago Cavanna (Microsoft)

(Microsoft) Eugenia Hausser (iPlan)

(iPlan) Melina Bordino (Febrero Made)

Un espacio formativo, creativo y abierto

Durante dos jornadas, AI Weekend ofrecerá charlas inspiradoras, workshops interactivos y una hackatón intensiva donde personas de distintas disciplinas podrán co-crear soluciones desde cero con ayuda de IA.

