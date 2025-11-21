AEM celebra el talento y la gestión: se anuncian los ternados a la Premiación Empresarial 2025

Con el objetivo de poner en valor el trabajo y la trayectoria de quienes impulsan el desarrollo de la provincia, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza presentó las 17 ternas que participarán en su gala de premiación, que tendrá lugar el 28 de noviembre, en el Hotel Hilton.

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) dio a conocer las ternas que integrarán la edición 2025 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia.

Este año, 17 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de noviembre, en Hilton Mendoza, donde AEM celebrará a las empresas y ejecutivos que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia.

Durante la velada, además, se incluirá la entrega de un Premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.

Al igual que todos los años, el proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC.

¿Quiénes integran las ternas de este año?

Empresa Sustentable

• LTN Friolatina

• Finca Doña Paula

• Eco de los Andes

Empresa del Sector Seguros

• Provincia ART

• Sancor Seguros

• La Caja

Empresa de Servicios Financieros

• Banco Comafi

• Banco Santander

• Banco de Galicia

Empresa del Sector Comercial

• Grupo Lorenzo

• Farmacias del Plata

• Central de Bebidas

• Frat

Hotelería Boutique

• Lares de Chacras

• Chozos

• Puesto del Indio

Empresa Vitivinícola Boutique

• Bira Wines

• Altos Las Hormigas

• Finca La Escarcha

• Bodega Penedo Borges

Empresa del Sector Logístico

• Transportes Copparoni

• Alser Logístico

• Tahan Transporte

• Transportes Mena

Empresa del Sector Gastronómico

• Chirivia

• Gardenia Restó

• Soberana Restó

Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica

• Yam Capital Humano

• Avatar Medtech

• Possumus

Desarrollos Comerciales

• Circuito Gardenia

• Sobremonte

Desarrolladores Inmobiliarios

• Hyde Development

• Grupo Kristich

• Brandi Developers

Empresas del Sector Energía, Petróleo y Minería

• Genneia

• YPF

Empresa Generadora / Creadora de Nuevos Empleos

• Grupo Broda

• Grupo Lorenzo

• Saigro

Experiencia Turística y/o Cultural

• Espacio Arizu

• Petit Infierno (Bodega Sottano)

• Las Palapas

• Casa David Wine & Horses – Concurso Internacional de Salto

Empresa Agroindustrial

• Río Alara

• Yancanelo San Rafael

• Agroindustrias La Española

Ejecutivo Pyme del Año

• Valentina Monteverdi

• Gregorio Bajda

• Ignacio Revellino

Ejecutivo del Año

• Flavio Kristich

• Gerardo Lorenzo

• Alejandra Gil Posleman