ACADP reabre su servicio de puericultura en Mendoza con nueva sede en Casa Nida

La Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) anunció la reapertura de su servicio de puericultura en la provincia de Mendoza, donde se retomará la atención con un cambio de locación: a partir de ahora, el acompañamiento se realizará en Casa Nida.

Este servicio ya formaba parte de la red de acompañamiento de ACADP en el país y su reapertura en una nueva sede representa una oportunidad para fortalecer y visibilizar el trabajo sostenido de la asociación en distintos territorios, garantizando el acceso al acompañamiento en lactancia y crianza desde una perspectiva de derechos.

«La apertura de estos consultorios en Mendoza representa un paso concreto hacia la construcción de un sistema de salud más inclusivo y cercano. Nuestro objetivo es que cada familia encuentre un espacio de acompañamiento respetuoso y profesional, donde la lactancia y la crianza sean reconocidas como derechos y no como privilegios», cuenta Laura Krochik.

La atención estará a cargo de Marina Fernández, puericultora egresada de ACADP, quien además coordina el servicio, asegurando una práctica profesional basada en la formación especializada, la escucha empática, el respeto por la diversidad de familias y la autonomía informada.

«Para mí, acompañar a las familias desde este servicio es, ante todo, un gran privilegio. Que una familia confíe en nuestro trabajo y nos abra las puertas de su intimidad en un momento tan vital es una responsabilidad que asumo con profundo respeto», afirma Marina Fernández.

Y agrega: «Cada familia que acompañamos representa un desafío único que nos motiva a seguir brindando un apoyo integral, convencidas de que una base sólida en los primeros días de vida transforma el futuro de toda la sociedad».

Días y horarios de atención

Martes: de 12 a 16hs

de 12 a 16hs Lugar: Casa Nida, Mendoza



El servicio está destinado a personas gestantes, familias y cuidadores que deseen acompañamiento en lactancia, alimentación del bebé y crianza, y se desarrolla como parte del compromiso de ACADP de sostener espacios de atención en todo el país. Con esta reapertura, ACADP reafirma su misión de tejer redes federales y continuar ampliando su presencia territorial, acercando el acompañamiento en puericultura a más familias y comunidades.