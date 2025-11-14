Abre “Las Compuertas Bodegón” el nuevo espacio gastronómico en Durigutti Family Winemakers

Los hermanos Héctor y Pablo Durigutti presentan una nueva propuesta gastronómica en Finca Victoria, donde se aloja su bodega: LAS COMPUERTAS BODEGÓN, un espacio que combina la esencia de un fogón de pueblo con la frescura de la vida al aire libre, pensado para los mendocinos y visitantes que disfrutan de juntarse, comer rico y pasarla bien.

Desde el 21 de noviembre, abrirá sus puertas viernes y sábados por la noche a partir de las 20.30 horas en los jardines de la bodega, junto a la huerta orgánica y bajo las estrellas, con un ambiente relajado, DJ sets en vivo, platos a la carta, vinos de la casa y cócteles para disfrutar entre amigos. A partir de enero 2026 también se sumarán cenas las noches de los jueves.

El nuevo punto de encuentro en Las Compuertas. Ubicado a pocos minutos de Chacras de Coria y de la Ciudad de

Mendoza, LAS COMPUERTAS BODEGÓN busca convertirse en el nuevo referente gastronómico de la zona, un lugar donde se mezclan las raíces con el presente: mesas compartidas, fuegos encendidos y el espíritu de comunidad para pasarla bien. La carta, de inspiración local y estacional, propone platos simples, pero sabrosos, acompañados por una selección de vinos de la casa, vinos de la zona y vermut, entre otros. “Queremos que este sea un espacio de encuentro, donde la gente venga a disfrutar sin formalidades, a comer bien, reírse y sentirse parte del lugar”, explican los Durigutti.

Estas nuevas experiencias para las noches de pueblo conviven con sus menús establecidos de mediodía en 5 Suelos – Cocina de Finca, y reafirman la filosofía del lugar, una cocina de viva que interpreta el territorio desde la autenticidad, el respeto al entorno y la integración con el universo vitivinícola con los vinos de Durigutti Family Winemakers.

“El vino, la cocina, el turismo, todo lo que hacemos en la finca tiene un hilo conductor: expresar la identidad de Las Compuertas con compromiso. Apostar a una propuesta enogastronómica sostenible es parte de nuestra forma de vivir y proyectar el futuro, tanto en los menús de pasos como en las propuestas más simples e informales ”, dice Patricia Courtois, chef ejecutiva de ambos proyectos gastronómicos.

Con esta apertura, Durigutti Family Winemakers amplía su propuesta enoturística y gastronómica, sumando un concepto más descontracturado y cercano, que refuerza el vínculo con la comunidad local y da nueva vida a Las Compuertas, una zona que resurge como polo de encuentro y disfrute mendocino.

LAS COMPUERTAS BODEGÓN es una invitación a volver a lo a volver a lo esencial: compartir la mesa, brindar por lo simple y disfrutar la noche entre viñedos.