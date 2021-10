Venta de activos y nuevos negocios, la estrategia del Barça para recuperar estabilidad

La nueva junta directiva del club se ha marcado un periodo mínimo de cinco años para recuperar su posición financiera. Además, tiene previsto rebajar la deuda bancaria en 25 millones de euros por año.

Las demandas se dividen en impagos en los royalties por la venta de réplicas de camisetas, las penalizaciones que Nike imponía al Barça por incumplimientos que el club no considera como tal y una posición de dominio ante su negocio. Por ello, el conjunto catalán ha explorado recientemente diferentes opciones para firmar con otras marcas como Puma.

La entidad trata también de buscar nuevos ingresos por patrocinio, a la vez que los principales espónsores del club, Rakuten (que no seguirá el próximo año tras rebajar el contrato un 45%) y Beko (que paga diez millones anuales por estar en la ropa de entrenamiento), se alejan del Camp Nou. El propio ejecutivo ha confirmado que “estamos a punto de cerrar un nuevo espónsor por ocho millones de euros”, si bien no ha desvelado la identidad ni la duración del patrocinio.

Asimismo, el FC Barcelona ha apostado por desjudicializar el club, reduciendo así los casos abiertos en los juzgados en todas las jurisdicciones y llegando a acuerdos amistosos para resolver los litigios que mantenía el club. En este sentido, el equipo catalán puso fin a la disputa con Neymar Júnior el pasado julio después de cuatro años de enfrentamientos, dejando sin consecuencias las tres reclamaciones de la jurisdicción laboral y el procedimiento civil que aún quedaban pendientes. “Ninguna de las partes debe pagar y así evitamos un posible pago de 42 millones de euros en el caso de perder el litigio”, asegura el ejecutivo.

Otra de las ramas de negocio que ha comenzado a explorar el conjunto azulgrana son los activos digitales no fungibles (NFT, en sus siglas en inglés), artículos que no se pueden intercambiar entre sí, ya que no existen dos iguales y todos contienen información exclusiva de su creador y su comprador. “Es una rama de negocio que está atrayendo al sector deportivo y queremos seguir apostando por él”, explica Reverter.