Vea lanzó “Cocina Saludable en Comedores” en alianza con Red Argentina de Bancos de Alimentos

La iniciativa favorece el conocimiento y la adopción de buenos hábitos nutricionales en las entidades beneficiarias de los Bancos de Alimentos de Mendoza, Tucumán, Buenos Aires y Córdoba. En esta edición, se suma la provincia de Córdoba a la iniciativa en la que se desarrollarán más de 55 talleres participativos destinados a más de 135 referentes de organizaciones beneficiarias de los Bancos de Alimentos.

Por cuarto año consecutivo, en un trabajo conjunto entre la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA) y Supermercados VEA, se llevará a cabo la iniciativa “Cocina Saludable en Comedores”, enmarcada en el programa Nutriditos, que tiene como objetivo brindar capacitaciones y talleres dirigidos a las entidades beneficiarias de los Bancos de Alimentos. Desde el inicio de este programa, en 2018, hasta 2020 se realizaron 105 talleres, destinados a los referentes de 560 organizaciones, logrando beneficiar en forma directa e indirecta, a más de 17.000 personas. En está 4ta. edición se capacitará a más de 135 referentes de organizaciones beneficiarias de los Bancos, que cada día alimentan a miles de personas que reciben asistencia en estas entidades.

Este año, con el fin de potenciar los resultados obtenidos durante las ediciones anteriores, Vea y la REDBdA sumaron a más de 65 organizaciones de la provincia de Córdoba. Se formará, de esta manera, a más de 135 encargados de las entidades beneficiarias de los Bancos, que brindan alimentos diarios a cientos de personas en condiciones de vulnerabilidad social. Dado el contexto de pandemia, los talleres se realizarán de manera virtual y presencial entre julio y noviembre. En diciembre, para los encuentros de cierre, se prevé una instancia presencial, dependiendo de la situación sanitaria local en dicho momento.

Aún en el contexto actual, Vea y la REDBdA continúan impulsando esta iniciativa para transmitir hábitos saludables, educar sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos, concientizar sobre la importancia de la alimentación saludable, aprovechar y conocer los alimentos y sus nutrientes para evitar desperdicios y revalorizar el momento vincular de la comida. Cada taller apela a estimular la creatividad de los asistentes a fin de lograr mayor variedad de comidas, con el conjunto de nutrientes necesarios y con una menor cantidad de desechos.

Según datos del INDEC, el 42% de los argentinos, 12 millones de personas, viven bajo la línea de pobreza. Dentro de este grupo, 3 millones de personas viven en estado de indigencia y no logran acceder a un conjunto de necesidades alimentarias, y no alimentarias, consideradas esenciales. Al diferenciar por grupos etarios, la situación es aún más alarmante. El 57,7% de los niños entre 0 y 14 años viven en estado de pobreza, mientras que la indigencia en los menores llegó al 15,7%. Esto significa que casi 6 de cada 10 niños no reciben una buena alimentación, fundamental para su correcto desarrollo y crecimiento físico y mental.

Además, según el Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN) del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), el 42,1% de los niños y adolescentes de +2 a 18 años que asisten a comedores y merenderos presentan malnutrición, 39,2% por exceso (18,6% por sobrepeso y 20,6 % por obesidad) y 2,9% por déficit (bajo peso). El mayor grado de malnutrición se evidenció principalmente en aquellos niños que tienen entre 6 y 10 años, ya que el 49,1% presenta malnutrición, con un crecimiento de 5,3 puntos porcentuales respecto a los datos de 2019.

Respondiendo a la problemática planteada y, a fin de promover hábitos de alimentación saludable, buenas prácticas de manipulación de alimentos y el aprovechamiento de los productos donados para realizar preparaciones más nutritivas, Vea, junto a la REDBdA, desde el año 2018 desarrolla el Programa junto a los Bancos de Alimentos de cada distrito, los cuales son agentes promotores de la educación nutricional enfocada en la Alimentación Temprana, que busca generar espacios de capacitación en alimentación saludable a las entidades beneficiarias con las que cada Banco colabora, mejorando así la calidad nutricional de la dieta de los beneficiarios.