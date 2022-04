¿Qué pasa con el futuro laboral de personas mayores de 45 años?

Prejuicios, ideas culturalmente instaladas y falta de políticas de inclusión son algunas de las circunstancias que dificultan su reinserción en el mercado laboral.

Dentro del estudio realizado por Adecco Argentina, donde el principal aspecto para destacar es que las personas que pertenecen al grupo «mayores de» no cuenta con políticas de inclusión en el 75% de las empresas. Como consecuencia de esta situación se generan ideas erróneas de que las personas más grandes no tienen conocimientos digitales, que no soportarían tener un jefe más joven que ellos, que se resisten a los cambios o que aspiran a sueldos muy altos.

¿Por qué es difícil que una persona de +45 consiga empleo? Ante esta consulta, los participantes del estudio respondieron sinceramente y en algunos casos de forma muy cruda con expresiones como que «las empresas consideran que al ser mayores de 45 las personas ya son obsoletas», «porque las empresas prefieren talentos juniors para ahorrarse costos salariales», «porque las empresas discriminan, creen que las personas no son capaces de abrirse», «porque las empresas quieren personas que se adapten a su modelo, no quieren saber si tienen experiencia», entre otros.

Hoy por hoy, más allá del trabajo remoto, es muy común ver en los avisos de empleos la condición de «hasta 45 años»: este límite es tan discriminador y condicionador como la nacionalidad, el talle de ropa o la identidad sexual. La tarea que tienen las empresas hoy es rever sus políticas de inclusión en todo sentido, cuando hablamos de no discriminar también se deben pensar en los rangos etarios y en quiénes están quedando excluidos.

¿Qué ocurre con las personas que se quedaron fuera del mercado laboral y tienen entre 45 y 64 años?

«Sin dudas, la inclusión en las empresas es un tema que viene ganando terreno, pero claramente todavía falta mucho camino por recorrer. Es importante saber que un equipo de trabajo integrado por personas diversas genera entre sus integrantes miradas mucho más amplias y enriquecedoras para todos. Debemos trabajar para realizar búsquedas de talentos sin etiquetas de ningún tipo», destacó Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos para Adecco Argentina & Uruguay.