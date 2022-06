Finca Piedra Infinita Gravascal 2019 alcanzó 100 puntos

Esta vez el reconocimiento provino del prestigioso crítico inglés, Tim Atkin, y fue para Finca Piedra Infinita Gravascal 2019, único vino de Sudamérica en alcanzar esta distinción en 2022.

Este vino proviene de una parcela específica de 0,73 hectáreas, de finca Piedra Infinita en el Paraje Altamira, donde a 60 centímetros de profundidad aparecen grandes gravas y piedras de granito recubiertas de material calcáreo.

En su informe 2022 Argentina Special Report, Atkin destaca al Finca Piedra Infinita Gravascal 2019 como un vino «brillante y audaz», y como el resultado del «arduo trabajo y el talento de dos generaciones complementarias de Zuccardi. Completamente fermentado y criado en hormigón, es inquietantemente complejo y con una precisión que emociona. Verdaderamente de primera clase».

En palabras de Sebastián Zuccardi, Winemaker de la bodega, «al hacer este vino me gusta pensar que proviene de «un lugar dicho». Quienes trabajamos diariamente en este viñedo sabemos que tiene lugares especiales, con particularidades realmente únicas». Respecto a la cosecha 2019, Sebastián la recuerda como excepcional: «Fue una temporada fresca y seca y de las mejores vendimias que tuve la oportunidad de hacer. A pesar de haber sido un año de alta luminosidad, la cosecha 2019 fue fresca y tuvo un ritmo lento de madurez. En consecuencia, los vinos se destacaron por su buena acidez natural, taninos de óptima estructura y sanidad».

Tim Atkin degustó más de 2.000 vinos argentinos para la confección de su último reporte. De ellos, 28 vinos de Zuccardi tuvieron calificaciones de entre 91 y 100 puntos. Además del Finca Piedra Infinita Gravascal 2019, que alcanzó puntaje perfecto, se destacaron los siguientes vinos de Zuccardi:

Finca Piedra Infinita Supercal 2019 – 98 puntos.

Finca Piedra Infinita 2019 – 97 puntos.

Aluvional Paraje Altamira 2019 – 96 puntos.

José Zuccardi Malbec 2018 – 96 puntos.

Finca Canal Uco 2019 – 95 puntos

Aluvional Los Chacayes 2019 – 95 puntos.

Fósil Chardonnay 2021 – 95 puntos.

Polígonos del Valle de Uco San Pablo Cabernet Franc 2021 – 95 puntos.

Tito Zuccardi Paraje Altamira 2020 – 95 puntos.

Tim Atkin es Master of Wine y periodista de vinos inglés con más de 30 años de experiencia. Considerado uno de los críticos de vinos más destacados a nivel internacional, escribe para publicaciones como The World of Fine Wine, Intelligent Life, Gourmet Traveller Wine, Imbibe, Decanter, Wine-Searcher, Fine Drink (China) y Woman and Home, entre otros. Es co – presidente del International Wine Challenge, uno de los más rigurosos concursos de cata a ciegas del mundo.