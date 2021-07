Natura es una de las mejores empresas para el mundo

“Best For The World 2021” refuerza el buen desempeño de las marcas al obtener la certificación como empresa B. Natura obtuvo su primera certificación en 2014, y en 2020 la consiguió por tercera vez consecutiva.

Natura acaba de ser reconocida internacionalmente como Best For The World 2021 (Mejor Empresa para el Mundo, en español) en la categoría de Medio Ambiente. El resultado refleja la buena actuación de la empresa para el impacto positivo en la cadena ambiental, social y económica, y el buen desempeño en la certificación como empresa B.

Cabe mencionar que en diciembre de 2020, Natura recibió por tercera vez consecutiva la certificación de empresa B, siendo reconocida como una de las pocas del mundo en puntuar en seis modelos de negocio de impacto (IBMs) que reflejan el ADN de las empresas, entre ellos: Desarrollo de Colaboradores, Conservación de Suelos y Vida Silvestre, Procesos de Fabricación Ecológicos e Innovadores y Mitigación de la Pobreza.

En 2014, Natura obtuvo su primera certificación y se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa en América Latina en obtenerla. La marca busca impactos positivos a través de las causas “Amazonía Viva“,“Más

Para la causa “Amazonía Viva“, Natura contribuye a la conservación de 2 millones de hectáreas de la Amazonía a través de su modelo de negocio que combina el comercio justo, la gestión sustentable y la distribución de beneficios.

A través de “Más Belleza, Menos Residuos“, apoya el desarrollo de iniciativas sustentables para la gestión de residuos. Natura fue la primera marca brasileña de cosméticos en adoptar repuestos en sus productos, ya en 1983, evitando la eliminación diaria de basura equivalente a la cantidad producida por 5,5 millones de personas.

Finalmente, con la causa “Cada persona importa“, Natura busca promover la diversidad y la inclusión, además de asegurar el acceso de su red de relaciones a ingresos justos para garantizar que se satisfagan las necesidades primarias, como la alimentación, la vivienda, la educación, la atención médica y el transporte.

Las empresas B utilizan sus modelos de negocio para generar impactos positivos en los ámbitos económico, social y ambiental, comprometiéndose a estar en constante evolución. Para ser considerada una Empresa B, la compañía es evaluada en base a criterios como Gobernanza, Transparencia, Colaboradores, Comunidades de Proveedores, Medio Ambiente y Clientes. Para obtener la certificación, es necesario alcanzar al menos 80 puntos, en una exhaustiva auditoría, cuya puntuación máxima es de 200.

En 2020, Natura obtuvo 153 puntos; en 2017, la marca alcanzó 123,8 puntos y, en 2014, 108,4 puntos. La certificación es entregada por B Lab, una institución independiente y sin fines de lucro que integra a Movimiento B, una comunidad global que quiere transformar la economía a través de negocios más inclusivos, equitativos y regeneradores.