Mostaza inauguró 10 nuevas sucursales en lo que va del año y avanza su plan de expansión

Comodoro Rivadavia, San Rafael, Orán, Rosario y Olavarría son sólo algunas de las ciudades que recibieron una nueva franquicia de Mostaza en los últimos meses. El plan de expansión está en marcha y la marca pisa cada vez más fuerte en el país.

Mostaza, una de las dos cadenas líderes de fast food de Argentina, inauguró 10 nuevas sucursales en distintos puntos del país en lo que va de 2022, creando más de 500 nuevos puestos de trabajo. Con más de 30 locales en obra, la empresa proyecta profundizar su plan de expansión en el interior con nuevas aperturas para el periodo 2022-2023.

El principal foco de la empresa es la expansión a nivel nacional, apuntando a posicionar la M Mayúscula como líder en la categoría de fast food a través de un formato de franquicias que combina rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Aumentan los pedidos desde el auto

Esta progresión se ve fuertemente impulsada por su modelo de negocio: Mostaza All In One, que engloba en un mismo formato los servicios de delivery, take away, consumo outdoor e indoor, compra por APP, terminales de autogestión para pedidos sin contacto y, siguiendo las tendencias de consumo, AutoMostaza, que experimentó un incremento en su tráfico de un 30% respecto del año anterior y que ya representa el 12% de la facturación de la cadena.

Adaptándose a los nuevos hábitos de consumo, el formato Drive Thru crece a pasos agigantados en la compañía, que ya inauguró 3 nuevos locales bajo esta modalidad. Mostaza All In One ya se puede disfrutar ahora también en San Rafael, Mendoza, con el quinto local de la cadena en la provincia- así como también en las localidades bonaerenses de San Martín y Olavarría.

Con foco en el interior

El interior fue el protagonista en este 2022: Rosario recibió 2 nuevos locales, uno a la vía pública y otro en el Shopping Portal Rosario.También abrió sus puertas el quinto local de Mostaza en Salta, con una muy esperada apertura en Orán, y seinauguró el segundo local de la firma en Comodoro Rivadavia, consolidando su posicionamiento en la Patagonia.

La apertura de la sucursal de Aeroparque, sumada a las de Unicenter – con un nuevo local de 140m2- y otro en el barrio porteño de Villa Crespo -en la intersección de las Avenidas Juan B. Justo y Corrientes-, hacen que la presencia de la marca se refuerce en el interior del país y también en el AMBA, tanto en vía pública como en los principales shoppings del país.

«Seguimos avanzando a paso firme con nuestro plan de expansión, llegando a cada vez más ciudades, con el compromiso de ofrecer lo mejor a nuestros clientes, creando empleo formal, joven, y generando posibilidades de crecimiento y desarrollo para cada comunidad», señaló Christian Galdeano, CEO de Mostaza. «Nuestro modelo de negocios nos permite ofrecer opciones más flexibles, actuales y de alto rendimiento en el corto plazo, lo que nos pone en una posición de fortaleza y nos acerca cada vez más a nuestro objetivo de liderar el mercado argentino del fast food», aseguró.

Nuevas aperturas

Respecto a sus próximos pasos, la cadena abrirá al menos 20 sucursales más este año. Con este ritmo de aperturas, sumadas a las 35 previstas para 2023, Mostaza espera crear más de 3.000 puestos de trabajo en todo el país, con principal foco en empleo joven, sumándose así a las más de 10.000 personas que trabajan en la cadena en todo el país de manera directa e indirecta.

El crecimiento de la compañía va acompañado de sus constantes innovaciones y ahora también de una renovada imagen de marca. La M Mayúscula, protagonista del rediseño y de su claim «hamburguesas con M Mayúscula», se puede ver representada en el nuevo logo de la compañía y hace referencia no solo a su propuesta de valor, sino también a su visión de crecimiento.

De esta forma, la empresa refuerza su compromiso con el país, afianzándose como una compañía con presencia federal, en constante desarrollo y generadora de fuentes de trabajo. Ofreciendo productos de la más alta calidad; elegidos cada vez más por los consumidores.