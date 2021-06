Mendoza entre los destinos preferidos para vacaciones de invierno

Aunque la incertidumbre es grande para esta fecha, los argentinos decididos a viajar priorizan flexibilidad en sus compras y fuerte demanda de destinos internacionales.

Se nota una fuerte tendencia en búsquedas para realizar viajes entre el 19 y 31 de julio, ya que se llevan a cabo las vacaciones de varias provincias del país, informa Almundo.

Los destinos más elegidos para viajar en estas fechas por Argentina sonSan Carlos de Bariloche, Ushuaia, Salta y Mendoza y los hoteles más buscados en estos destinos son los hoteles tradicionales de 3 y 4 estrellas con un 77% de las búsquedas.

Por primera vez, la demanda para vacacionar en Estados Unidos supera a los destinos de nieve por la falta de previsibilidad local y la tendencia del turismo sanitario. Se destacan vuelos a Miami, Nueva York, Madrid y Cancún como destinos internacionales destacados para estas fechas.

Se nota una fuerte apuesta por la compra de paquetes turísticos en Argentina, ya que en momentos de incertidumbre poder contratar todo a una sola agencia de viajes genera más confianza y es más sencillo de poder reprogramar o solicitar un reembolso si es que el gobierno decide aplicar nuevas medidas que puedan afectar al turismo nacional.

“También hay algo para destinos de esquí, aunque un poco menor que años anteriores a la pandemia. Recibimos consultas sobre políticas de flexibilidad por la incertidumbre. Al no saber qué sucederá, los clientes eligen, especialmente, Miami, con el doble fin de vacacionar y vacunarse. Para las fechas próximas, la ocupación es alta”, explica Erika Schamis, Director of Product Non Air & Media.

Shamis destaca la posibilidad de moverse a sitios periféricos, donde los precios bajan. “Hay destinos turísticos cercanos a Miami, a dos horas en auto, como Naples y Sanibel Island, más económicos, que también ofrecen vacunación, playas y paseos de compras”.