La serie Unicorn Hunters obtuvo US$45 millones en solicitudes de inversión en 3 meses

El programa cumple su misión en democratizar la creación de riqueza al brindar acceso transparente a oportunidades seleccionadas antes de hacer su debut en la bolsa (pre-IPO) a millones de personas en todo el mundo.

La innovadora serie de negocios, Unicorn Hunters, lanzada por TransparentBusiness y producida por el ícono de los reality shows Craig Plestis (The Masked Singer, I Can See Your Voice), anunció que se han sumado más de 12 millones de visualizaciones desde que estrenó el pasado 10 de mayo.

Unicorn Hunters es pionera en la creación de un nuevo género llamado Enrichtainment que combina entretenimiento con la oportunidad de invertir y generar potencial de riqueza para inversores individuales.

Los primeros cinco episodios de Unicorn Hunters presentaron a las compañías FarUV Technologies, FORTË, Starton Therapeutics, Intrommune Therapeutics y Carbon Collect Limited, scale-ups- empresas que ya han logrado reunir al menos un millón de dólares- que buscan alcanzar la codiciada valoración de “unicornio” de mil millones de dólares. Hasta la fecha, han recibido más de US$45 millones en solicitudes de capital de inversores de todo el mundo. El episodio seis se estrenará el 23 de agosto y la producción de los próximos nueve episodios comenzará en Los Ángeles el 30 de agosto.

“Millones de personas han visto nuestro programa y las compañías participantes han recaudado millones de dólares en capital para escalar sus negocios”, dijo Alex Konanykhin, CEO de Unicorn Hunters. “Ahora estamos enfocados en aumentar las visualizaciones del show a través de la distribución televisiva, con el objetivo de aumentar nuestra audiencia a 25 millones de personas por episodio”.

“Estoy orgulloso de estar asociado a Unicorn Hunters, un programa revolucionario que democratiza las oportunidades de inversión y ayuda a compañías emergentes dirigidas por empresarios creativos de todos los ámbitos sociales”, resalta Craig Plestis, productor ejecutivo de Unicorn Hunters. “Esta es una serie y un movimiento no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, y planeamos hacer más y hacerlo mejor a medida que avanzamos hacia el futuro con este programa visionario “.

Solo en YouTube, el contenido de Unicorn Hunters se ha visto más de 27 millones de veces, dando a las compañías participantes del show una gran visibilidad en una plataforma global.

“Ha sido un gran honor formar parte de Unicorn Hunters, un programa innovador que nos da acceso a inversionistas a nivel mundial, así como también brinda acceso a la ronda de financiamiento de mi compañía, FORTË. La ronda de financiamiento anterior de nuestra empresa tuvo un 200% de sobresuscripción y estamos encantados de abrir una nueva oportunidad al mundo a través de Unicorn Hunters”, dijo Lauren Foundos, fundadora y directora ejecutiva de FORTË.”No solo fui la primer mujer emprendedora en el programa, sino que también la única compañía que logró que todos los jueces se comprometieran a invertir, fue una experiencia surrealista y emocionante”.

La serie continuará con su formato de una compañía que se presenta ante el Círculo de Dinero, panel de siete legendarios empresarios, luminarias y titanes de los negocios en cada episodio. Volverán a los siguientes nueve capítulos Steve Wozniak (cofundador de Apple), Rosie Rios (ex Tesorera de los Estados Unidos), Lance Bass (artista e inversionista), Moe Vela (ex Director de Administración de Joe Biden) Silvina Moschini (CEO de SheWorks!) y Alex Konanykhin (CEO de TransparentBusiness), junto con el nuevo integrante John Bercow (ex orador de la Cámara de los Comunes del Reino Unido).