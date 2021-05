Hervé J. Fabre nominado a Mejor Winemaker del Año de Vinos Tintos en International Wine Challenge

Hervé J. Fabre, figura pionera en el desarrollo de la vitivinicultura de alta gama en el país, ha sido nominado por cuarto año consecutivo como “Mejor Winemaker del Año de Vinos Tintos” (Best Red Winemaker of the Year) en el marco de la edición 37º del prestigioso International Wine Challenge (IWC). El resultado se conocerá el 30 de junio. Hervé J. Fabre ha sido ganador de esta importante distinción en la edición del año 2018 y fue nominado en el 2019. Conocido como “El Oscar del Vino”, el International Wine Challange (IWC) es aceptado como uno de los más importantes concursos mundiales de la industria del vino en el que participa un jurado integrado por destacadas figuras de la industria representantes de distintos países.



Recientemente la bodega Fabre Montmayou fue distinguida en este concurso con una medalla de Oro por su vino H J Fabre Reservado Malbec Cabernet Franc 2020 con una puntuación de 95/100.

Hervé J. Fabre conoció Mendoza y atraído por el potencial de sus terroirs decidió instalarse en el año 1993 en Vistalba; desde entonces lleva adelante la Bodega Fabré Montmayou reconocida por la trayectoria y el éxito de sus vinos de estilo francés.

Desde mediados de los ‘90 Hervé J. Fabre obtiene excelente reconocimientos y premiaciones con el malbec tanto en la Argentina como en la escena mundial ayudando a posicionar la cepa entre los amantes de vino.



Sobre Fabre Montmayou

La Bodega Fabre Montmayou es la primera bodega boutique y pionera en la elaboración de vinos malbec de alta gama en la Argentina. Nace en el año 1993 bajo el impulso de Hervè Joyaux Fabre, propietario y enólogo de la bodega integrante de una familia de comerciantes de vino de Burdeos.

Atraído por el impulso de los vinos del nuevo mundo, Hervè Joyaux Fabre, decidió invertir en la Argentina para elaborar vinos de alta gama combinando la excelencia de terruños argentinos con el “savoir faire” francés, para lo cual adquirió viejas fincas de Malbec plantadas en 1908 en Luján de Cuyo 18 km al sur de la ciudad de Mendoza a 1.150 metros sobre el nivel del mar donde construyó su “chateaux”.

Líneas de vinos:

• Fabre Montmayou Grand Vin.

• Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec y Cabernet Sauvignon.

• Fabre Montmayou Reserva Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Syrah y Cabernet Franc.

• HJ Fabre Malbec/Merlot, Malbec/Petit Verdot, Malbec/Cabernet Franc y Malbec Rosé

• Phebus Malbec Magnun.



Años después Hervè Fabre llegó al alto valle de Río Negro, a 3 km de la localidad de Roca, a 40º de latitud sur, en donde creó la Bodega Infinitus reciclando unas antiguas instalaciones para transformarla en la primera bodega boutique de la Patagonia. Allí encontró viñedos antiguos, de baja producción, de cepajes nobles y el terroir ideal para aplicar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar productos claramente distintivos: los primeros vinos de estilo francés y de alta gama de origen patagónico.

Líneas de vinos:

• Infinitus Gran Reserva Merlot.

• Infinitus Barrel Selection Malbec y Cabernet Sauvignon.