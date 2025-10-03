Francesco Ristorante superó los 750 cubiertos con Manso Menú y extiende su vigencia

Desde que comenzó la promoción a principios de agosto, el restaurante de cocina ítalo-argentina ofrece una propuesta a $29.900 para almuerzos y cenas que es un éxito entre mendocinos y turistas. Estará vigente hasta el 31 de octubre.

Francesco Ristorante se sumó a Manso Menú, la propuesta lanzada a principios de agosto por el Ente Turismo de Mendoza (EMETUR), con el objetivo de potenciar la oferta gastronómica local a un precio accesible.

Al momento, el restaurante de cocina ítalo-argentina ya superó los 750 menús individuales entre almuerzos y cenas. Además, esta promoción, seguirá vigente hasta el 31 de octubre, tal como lo ya lo anunciaron las autoridades de Turismo.

“La promoción es excelente. Las personas llegan a Francesco y preguntan por Manso Menú; no sólo mendocinos, sino también turistas. Es muy buena la iniciativa y también la difusión realizada”, comentó Beatriz Barbera, propietaria del restaurante.

Además, la empresaria gastronómica apuntó que los platos de la carta habitual de la casa, basada en recetas típicas de la cocina italiana, se siguen consumiendo habitualmente, pero que ha habido un incremento de comensales que quieren degustar los platos de Manso Menú. “Incluso, muchos agregan, al consumo de Manso Menú, algo más de la carta tradicional como café, un aperitivo o un postre extra”, agregó Barbera.

Calidad, innovación en las recetas, productos de estación e identitarios de la cocina ítalo-argentina son valores indiscutibles en los platos de Francesco Ristorante, incluso en los de Manso Menú. “Es un menú de calidad y a la vez muy accesible; esto hace que Mendoza esté verdaderamente al alcance de todos”, dijo Beatriz Barbera y finalizó: “son acciones que hay que apoyarlas. Son excelentes”.

La prueba de sus palabras es justamente que, por estos días, esta campaña ha ganado un reconocimiento como Campaña Publicitaria del Año, otorgado por Premios Fed -Premios a la Actividad Turística Argentina- en Buenos Aires.

Datos de Interés

Francesco Ristorante ofrece Manso Menú para almuerzos y cenas e incluye: entrada (entre 2 elecciones), plato principal (5 platos a elección), postre (entre 3 elecciones) y copa de vino o agua mineral.

Está disponible de lunes a domingo, excepto los martes; el valor por persona es de $ 29.900 y cuenta con playa de estacionamiento gratuita.

Reservas: 261-525 5555.