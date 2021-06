Estreno mundial del primer reality show de negocios

Unicorn Hunters desafía a los programas existentes de negocios. El más reciente show busca, a través de un grupo selecto de expertos, llegar a las mejores empresas emergentes en crecimiento para alcanzar su valoración de “unicornio” de mil mmd al mismo tiempo que recibirán ayuda de inversores individuales de todo el mundo para financiar sus empresas.

La argentina dueña del primer unicornio rosa de Latinoamérica Silvina Moschini junto al fundador de Apple Steve Wozniak, la ex tesorera de Estados Unidos Rosa Gumataotao Ríos, el ex cantante de NSYNC Lance Bass, Moe Vela abogado, autor, emprendedor y exdirector de administración de Joe Biden y Alex Konanykhin director ejecutivo de TransparentBusiness buscan una empresa de USD 1.000 millones.

Unicorn Hunters, el primer reality show business del mundo, estrenó su segundo capítulo este lunes. Destaca a las empresas de crecimiento emergente que buscan alcanzar la codiciada marca de valoración de “unicornio” de mil millones de dólares, al tiempo que reúne a los inversores individuales de todo el mundo para ayudar a financiar a los participantes.

La serie es financiada por Transparent Business, cuya cofundadora y presidenta es la argentina dueña del primer unicornio rosa Silvina Moschini. A su vez, está también producida por el ícono del reality show Craig Plestis, Smart Dog Media (The Masked Singer, The Masked Dancer, Celebrity Show Off).

Desafía a los programas convencionales de negocios ya que crea un nuevo género televisivo: Enrichtaiment, que proviene de la conjunción enriquecimiento (potencial de los consumidores de todo el mundo para respaldar oportunidades de inversión seleccionadas antes de la Oferta Pública Inicial (OPI), democratizando así la creación de la riqueza) con entretenimiento puro, explica Ambito.

Presenta un panel, llamado Círculo de dinero, que incluye a seis empresarios legendarios de los negocios, quienes debatirán cada presentación de cada potencial unicornio y, finalmente, decidirán si invertir o no su dinero en ellos. Los expertos son Steve Wozniak (cofundador de Apple), Alex Konanykhin (director ejecutivo de TransparentBusiness), Lance Bass (cantante, actor, productor e inversor), Rosa Gumataotao Ríos (ex tesorera de los Estados Unidos), Moe Vela (abogado, autor, emprendedor y exdirector de administración de Joe Biden), y Moschini, entre otros.

Con distribución paralela a través de Amazon Prime y otros canales en línea, incluidos LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo, Unicorn Hunters constará de seis episodios, cada uno de 30 minutos, que se transmitirán en vivo, a las 10 EDT, cada dos semanas.

“Proporcionaremos un acceso transparente a oportunidades de inversión seleccionadas antes de la OPI a millones de personas. Se trata de oportunidades que en el pasado solo estaban disponibles para fondos de capital de riesgo y bancos de inversión”, dijo Konanykhin.

En tanto, Moschini, sumó: “Podemos cambiar la dinámica del mercado y dar poder a la gente para dar así poder a los emprendedores y cambiar el mundo”.