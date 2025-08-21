Blow Up Experience Mendoza suma acciones sociales y accesibles hasta el 31 de agosto

Blow Up Experience se despide de la provincia el 31 de agosto. Tras cautivar a miles de visitantes con un universo sensorial único, la muestra continúa en el Estadio Juan de Casas – Club Pacífico con nuevas funciones, promociones especiales y acciones sociales que fortalecen su compromiso con la niñez, las familias y la accesibilidad cultural.

En estas últimas semanas, mendocinos y turistas tienen la oportunidad de recorrer un universo sensorial único, pensado para todas las edades. Con inflables gigantes, medio millón de pelotas, espejos, 35.000 luces LED, tecnología de mapping, efectos inmersivos y realidad virtual, cada sala invita a jugar, imaginar y reconectar con la creatividad en familia o con amigos.

Acciones sociales y educativas

Más allá de la propuesta artística y tecnológica, Blow Up Experience Mendoza reafirma su compromiso con la inclusión y la comunidad. Durante su estadía en la provincia, escuelas especiales ya pudieron disfrutar de la experiencia con entradas bonificadas, y en los próximos días se sumarán comedores comunitarios que celebrarán el mes de las infancias en este espacio lúdico y accesible.

Además, se mantienen los turnos educativos para escuelas, clubes y sindicatos, con un valor especial de $5.000 por persona, que permite acceder en forma organizada y segura a esta experiencia inmersiva.

Un fenómeno internacional en Mendoza

Después de su paso por ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo, Lima, Santiago de Chile y Medellín, Blow Up Experience llegó a Mendoza con una convocatoria récord, ofreciendo un recorrido sensorial e interactivo que se ha convertido en una salida ideal para compartir en familia o en grupos organizados.

Además de favorecer la estimulación sensorial e invitar a interactuar con instalaciones artísticas innovadoras, la muestra promueve valores de bienestar, creatividad y desconexión, consolidándose como una propuesta cultural integradora y memorable.

Entradas y horarios

Las entradas están disponibles en la boletería del Club Pacífico (Av. Perú 2392), todos los días de 13:30 a 21:00 h (efectivo, QR, débito o crédito) y en el sitio oficial:

🔗 https://linke-arte.com/arg/es/blowup-mendoza

El ingreso es por orden de llegada dentro del turno seleccionado.

Para reservas grupales y consultas por promociones especiales: 223 541 0523.

Cada sala es una oportunidad única para capturar imágenes increíbles, en una experiencia 100% instagrameable.