Adidas abre primera tienda en Europa dedicada exclusivamente a línea outdoor

Adidas da potencia al outdoor. La compañía alemana especializada en equipamiento deportivo, que ocupa la plata en volumen de negocio a nivel internacional, abrirá su primer establecimiento en Europa dedicado sólo al deporte de exterior. La nueva tienda Terrex se ubicará en Múnich, Alemania, y estará abierta a partir de noviembre, según adelanta TextilWirtschaft. La empresa está actualmente en proceso de buscar personal para la tienda, que está ubicada en un local anteriormente ocupado por Timberland, en Sendlinger Strasse, una importante calle comercial en el centro de Múnich. Adidas prevé que la categoría de productor ‘outdoor’ crezca un 40% de aquí a 2025.

El pasado marzo, Adidas dio comienzo a su plan estratégico a cinco años Own the game, el primero bajo el mando de su consejero delegado Kasper Rorsted, que se incorporó a la compañía en 2016. El plan de crecimiento incluye Europa entre uno de los mercados clave para el grupo de cara a 2025, y tiene como objetivo final el convertir Adidas en una compañía especializada en el direct to consumer (DTC). Además, Own the game centra el foco en las categorías de producto training, running y outdoor. Esta última, según prevé el grupo, elevará sus ventas un 40% en los próximos años. Por otro lado, la categoría lifestyle o estilo de vida experimentará un incremento del 50%. En el segundo trimestre del ejercicio actual, Adidas creció un 51,5%, hasta 5.077 millones de euros, y registró un beneficio de 407 millones de euros. A raíz de estos resultados, el grupo mejoró sus previsiones para el cierre del ejercicio, apuntando a un crecimiento interanual del 20% y un aumento del 7% en ventas en el segundo semestre.