Todo listo para vivir la gran Noche de los Chefs 2025

A pocos días de su realización, el encuentro enogastronómico a beneficio de AMEM contará con un menú de lujo, el maridaje con reconocidas etiquetas de vinos mendocinos y algunas sorpresas, entre números artísticos, subasta de obras de arte y la presencia de todos los maestros de cocina que harán posible el disfrute de todos. Últimas entradas disponibles.

La Noche de los Chefs 2025, a beneficio de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM), es una realidad. A pocos días de su realización, será el 15 de octubre en el Auditorio Ángel Bustelo de Ciudad, todo está en marcha para que los trece chefs a cargo del menú de la cena se pongan manos a la obra y sean los hacedores de una fiesta de sabores para los paladares de todos los presentes.

Se sabe: la comunidad gastronómica de esta edición será representada por: María Teresa Corradina de Barbera (Francesco Ristorante), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear), Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje), Vanina Chimeno, Claudio Lucero (Isidris), Fede Pettit (Gula), Juan Ventureyra (Riccitelli Wines), Nacho Molina (Los Vientos), Mauro Porfiri (Assemblage), Lucas Olcese (Los Bocheros), Iván Azar (Casa Vigil), Matías Gutiérrez (Abrasado) y Martín Chacón (Sheraton Mendoza). Entre ellos, algunos referentes icónicos de la gastronomía local, grandes talentos y distinguidos por la Guía Michelin.

En cuanto al menú de esa noche, el chef Fede Pettit hace un adelanto de lo que se podrá disfrutar: “La recepción, formato cóctel, será a base de una gastronomía clásica, a cargo de restaurantes de la ciudad. Luego, el menú de 4 pasos, elaborado con productos locales tendrá toques de cocina de autor que es la tendencia de lo que está ocurriendo en Mendoza”, explicó y agregó: “Viajamos, conocemos nuevas cocinas, técnicas, llevamos nuestra cocina al mundo y volvemos con nuevos conocimientos que volcamos en nuestros platos. Por lo tanto, en la cena habrá sabores de distintas partes del mundo y habrá cordero, trucha, hongos, maíz, papines; todos productos típicos de Mendoza, interpretados en los distintos platos”.

Pero no sólo la gastronomía y los vinos serán protagonistas de la noche. Por sólo nombrar algunos de los atractivos de la cena, en escena actuará el Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigido por la profesora Gabriela Cánovas. Además, los comensales podrán participar de una subasta de obras de arte, de reconocidos artistas locales.

Una noche de gastronomía de lujo con acento en la solidaridad

El regreso de La Noche de los Chefs 2025 se planteó -desde el comienzo de la organización- como una propuesta que va más allá de la gastronomía de lujo como experiencia compartida. También, está centrada en la solidaridad como motor de encuentro y la valoración de los sentidos como puente de conexión con la sociedad.

Por este motivo, es importante destacar que todo lo recaudado en la 22° edición de La Noche de los Chefs será destinado a la renovación y actualización de la sede de AMEM, fortaleciendo el acceso a tratamientos y rehabilitación de más de 150 pacientes que padecen esclerosis múltiple de la provincia.

En esta línea, la Comisión Organizadora de este acontecimiento valoró el aporte de empresas y particulares de Mendoza que han sumado esfuerzos para que esta edición sea posible. “Queremos agradecer a todas las bodegas, restaurantes y empresas que aceptaron nuestra propuesta y hoy son sponsors del evento; también a todos los profesionales que colaborarán en distintos ámbitos de la fiesta; y, por supuesto, a los trece chefs: esa gran comunidad gastronómica que, desinteresadamente apostó por este desafío”, expresan.

Uno a uno, serán parte de La Noche de los Chefs 2025: Expreso Luján, Club Godoy Cruz Antonio Tomba, AYFRA, InMendoza, Foca Software, Municipalidad de Guaymallén, OSPELSYM, Laboratorios Roche, Municipalidad de Ciudad, Alma Oliva, Transportes Cata y Municipalidad de San Rafael.

Acompañan: Martín Orozco Fotografía, Escuela Internacional Islas Malvinas, Lina Gourmet, Alejandra Aravena Moda y Oficio, Entrada Web, Candela Pilar Cano, Wine Institute, Volf, Guadalupe García Valls y Villavicencio.

Por último, las bodegas anfitrionas de esta edición son: Bodega Alta Vista, Universo Vigil, Lamadrid, Bodega Bombal y Susana Balbo. En tanto, como bodegas colaboradoras: Mil Suelos, Huentala Wines, Crotta, Matervini, Penedo Borges, Desquiciado, La Muchi, Chandon y Calyptra.

Se suman también: Francesco Ristorante, Auténtico, Bigalia, Centauro, Pandito, Montecatini, La Feliz y Gardeña.

