«Pixar en concierto» llega por primera vez a la provincia con los mejores momentos musicales de películas

Interpretado por invitados de la Orquesta Académica del Teatro Colón y músicos de Mendoza.

«Pixar en Concierto», el espectáculo que combina la interpretación en vivo de célebres piezas musicales de películas de Disney y Pixar con la proyección de los mejores momentos de los icónicos films, llega a la provincia. De esta forma, de la mano de invitados de la Orquesta Académica del Teatro Colón y músicos de Mendoza, la aclamada puesta se presenta con múltiples funciones desde el miércoles 31 de julio hasta el domingo 4 de agosto, en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 971, Maipú). Las entradas ya se encuentran disponibles en Tuentrada.com

Funciones

Miércoles 31 de julio – 21:30h

Jueves 1 de agosto – 21:30h

Viernes 2 de agosto – 21:30h

Sábado 3 de agosto 18:00h

Domingo 4 de agosto 18:00h

Reseña

Este espectáculo visual y musical de Disney combina la proyección en pantalla de los mejores momentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y la interpretación en vivo de memorables piezas musicales de los films. Además, cuenta con cantantes y bailarines en escena, en un despliegue visual memorable que contará con la participación especial de músicos del Teatro Colón, bajo el mando del director de orquesta Tomás Mayer-Wolf y la dirección de escena a cargo de Peter Macfarlane.

«Pixar en Concierto» presenta grandes éxitos como “Yo soy tu amigo fiel” de TOY STORY, “Cuando ella me amaba” de TOY STORY 2, “Si no estoy contigo” de MONSTERS INC. (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” RATATOUILLE, “Viento y cielo alcanzar” de VALIENTE, “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018) y “Un poco loco” de COCO, entre otros.