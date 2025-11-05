Magdalena Viani de Trivento en el Ciclo Dionisias & Urrutigoity Cocina

El Ciclo de Cata y Maridaje Dionisias & Urrutigoity Cocina busca poner en valor el trabajo de las Mujeres del Vino y la Gastronomía de Argentina.

El martes 11 de noviembre se realiza la Tercera Edición del Ciclo de Cata y Maridajes Dionisias & Urrutigoity Cocina.

En este tercer encuentro se presentará la enóloga de Bodega Trivento. Magdalena Viani, quien realizará una cata guiada de vinos de la línea Golden Reserve de la Bodega: Chardonnay, Malbec-Cabernet Franc y el multipremiado Malbec, acompañados por los “platitos” gourmets creados por la conocida chef, Maria Urrutigoity.

El menú incluye una recepción de charcuterie, focacia y oliva; el primer vino, Golden Reserve Chardonnay 2024 será acompañado con hummus de alubias y coliflor.

En tanto, para el Trivento Golden Reserve Malbec 2023, el multipremiado vino de la bodega, el maridaje será empanadas de ternera y hongos de pino en masa crujiente de carbón activado.

Por último, se servirá el Trivento Golden Reserve Malbec – Cabernet Franc 2023 con una mousse de chocolate y frutos rojos

El evento está dirigido a público en general, los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y profundizar conocimientos sobre vitivinicultura y gastronomía.

Las claves

Día martes 11 de noviembre. De18.30 a 21.30 horas.

Restaurante Urrutigoity Cocina, Vistapueblo Ciudad (San Martín 6271, M5505 Luján de Cuyo, Mendoza)

Valor de la entrada: $50.000. Incluye servicio de aguas y café.

Promoción: 10% off por compra de 2 entradas.@entradaweb

Por pago contado efectivo consultar a dionisiaswf@gmail.com

Cupos limitados. *Degustación de vinos sólo para mayores de 18 años.

Acerca de la línea Golden Reserve de Trivento

La línea Golden Reserve se creó en el 2000 como el primer vino de alta gama de la bodega. Su éxito actual es parte de una estrategia consistente en el tiempo. En las últimas dos décadas y media, además, ha contribuido al prestigio de Luján de Cuyo como terruño de vinos premium.

Los viñedos antiguos son el legado cultural que Trivento Golden Reserve Malbec difunde a lo largo del mundo. Las uvas, provenientes de Vistalba, Las Compuertas, Agrelo y Perdriel, aportan los componentes de su carácter, concentración, estructura de taninos, aromas a fruta roja, frescura y jugosidad.

“El microclima definido por el río Mendoza, la frescura y altura de la Cordillera de los Andes y los suelos aluviales se funden en una mezcla que entrega un Malbec con fruta fresca y taninos elegantes, con una boca suave y jugosa”, agrega Viani.

En el caso de la añada 2022, los componentes entregan balance, integridad y franqueza a la expresión de este prestigioso terroir. “En Vistalba y Las Compuertas encontramos gran concentración y estructura polifenólica, mientras que Agrelo y Perdriel aportan brillantes frutas rojas”, comenta la diseñadora del vino.

Acerca de Urrutigoity Cocina y María Urrutigoity

María Urrutigoity es una reconocida chef mendocina. Comenzó con la cocina súper joven y tenía un reparto móvil que le permitía ir haciéndose conocida entre los clientes. Una laburante real de la cocina, María hoy es – junto a sus socias Mariana Martínez y Paz Bombal – propietaria y chef de Urrutigoity Cocina, un coqueto y cálido restaurante ubicado en el mall Vistapueblo.

En este, su refugio personal, amasa historias cotidianas en torno a los fuegos. Con una impronta muy particular y una chispa que la hace única al transmitir conocimientos, ha reunido a más de 100 miembros en sus clases de cocina, y mantiene abierto de martes a domingo un restó que destaca por su filosofía.

El restaurante abre de martes a viernes de 12:00 a 23:00 hs, sábados, domingos y feriados de 10:00 a 23:30 hs

Ofrece desayunos, almuerzo, media tardes y cenas con la modalidad a la carta o menú temático para días especiales

Menú ejecutivo de martes a viernes y menú de noche de martes a jueves- Experiencias y cursos de cocina

Ambiente climatizado

Baño y Accesibilidad para personas con discapacidad

Espacio para trabajar con tomacorrientes y WI-FI. Espacio privado. Lugar para estacionar.

Cantidad de Cubiertos 50 en el Salón + 40 en Terraza + 20