La excelencia enogastronómica tuvo su gran noche: Club Gourmet Mendoza premió a los mejores del 2025

En una gala que combinó emoción, reconocimiento y alto nivel, el Club Gourmet Mendoza celebró su XXVIII edición destacando a los grandes referentes de la gastronomía, el vino y los espacios enogastronómicos de la provincia. La vicegobernadora Hebe Casado definió al evento como “una verdadera estrella Michelin de Mendoza”.

La enogastronomía mendocina vivió una de sus noches más destacadas con la realización de la XXVIII Gala de Premiación Anual del Club Gourmet Mendoza (1998–2026), un evento que volvió a poner en valor el talento, la calidad y la identidad de uno de los sectores más representativos de la provincia.

Con una puesta en escena de alto nivel y la participación de referentes del ámbito gastronómico, vitivinícola, empresarial e institucional, la Gala se consolidó como un espacio clave para reconocer a quienes elevan el estándar de la actividad.

La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien destacó el rol del Club en la difusión de la cultura del vino, la gastronomía y los destinos locales. En ese marco, definió a los premios como “una verdadera estrella Michelin de Mendoza”, poniendo en relieve su importancia dentro del ecosistema turístico y cultural.

Por su parte, el presidente del Club Gourmet Mendoza, Jorge Nelson Ripa, expresó su emoción tras una noche que calificó como “épica y explosiva”, y remarcó el trabajo colectivo que permitió recuperar y reposicionar a la institución.

“La Gala de Premiación fue algo increíblemente maravilloso. Hoy nace un club fortalecido, con prestigio, con energía y con sueños aún más grandes”, señaló, destacando el compromiso de los miembros que impulsaron esta nueva etapa.

Premiados Gala Premiación Club Gourmet Mendoza.

Los ganadores de la noche

La edición 2026 distinguió a los grandes protagonistas del último año, consolidando el nivel de la oferta enogastronómica de Mendoza.

LUGARES

Premio Platino Mejor Lugar Visitado 2025

• Casa Vigil Bodega

GASTRONOMÍA

Premio Oro Gastronomía 2025

• Abrasado

• Isidris Resto

• Diplomatic Restaurant

VINOS

Premio Platino Vino 2025

• Gran Enemigo Gualtallary – Bodega Aleanna

• Apartado Gran Chardonnay – Bodega Rutini

Premio Oro Vino 2025

• Inframundo Natural Blend – Bodega Durigutti

Premio Plata Vino 2025

• Zonos Malbec – Bodega Huentala Wines

Una noche que marca una nueva etapa

Más allá de los reconocimientos, la Gala dejó un mensaje claro: la enogastronomía mendocina atraviesa un gran momento, con propuestas de nivel internacional y una identidad cada vez más consolidada.

En ese sentido, desde el Club destacaron que esta edición marca un punto de inflexión, dando inicio a una nueva etapa institucional basada en el crecimiento, la participación y la proyección.

“Hoy empezamos con nuevas energías. Lo que vivimos fue el resultado del trabajo de todo un año y del compromiso de muchas personas que creyeron en este proyecto”, concluyó Ripa.

Una experiencia sensorial de alto nivel en Espacio Autiq

La experiencia de la Gala estuvo acompañada por una propuesta gastronómica y de bebidas a la altura de los grandes eventos internacionales. El catering, a cargo de Kauquén, ofreció un recorrido de sabores cuidado en cada detalle, con estaciones dinámicas y una selección que reflejó la identidad local con impronta contemporánea. A esto se sumó una destacada oferta de vinos y espumantes de alta gama, presentados por reconocidas bodegas que aportaron diversidad, calidad y personalidad a cada copa.

La coctelería también tuvo un rol protagónico, con propuestas de autor que marcaron tendencia y acompañaron la experiencia general de la noche, mientras que espacios como Kyros Ajíes junto a “Mujeres Picantes” aportaron identidad y originalidad dentro del recorrido sensorial del evento.

En este contexto, la participación de bodegas como Sin Fin, Calyptra, Santos Rubino, Altieri Family Winery – Vinorum, Durigutti Family Winemakers, Los Helechos, Viña Artesano, La Mascota, Dante Robino, El Enemigo y Lo Sance fue clave para consolidar una experiencia enológica de primer nivel, reafirmando el posicionamiento de Mendoza como capital del vino argentino.

El evento tuvo lugar en Espacio Autiq – Bodega Centenario, un escenario único que combina patrimonio, arte, autos clásicos y cultura del vino, aportando un marco distintivo y sofisticado a la velada. Asimismo, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaymallén, junto a un grupo de sponsors que hicieron posible la realización de la Gala.

Entre ellos se destacan E-Sueldos, Venoil Argentina, Hotel Fuente Mayor, Virgen del Valle, Brillat Savarin, Volf, Corazón de Lunlunta, El Descorche Diario, Kyros Ajíes, Chechu Flores DG, Kauquén Catering, Espacio Autiq, Banco Macro, Diplomatic Hotel, Fuente Mayor Hotel, entre otros. conformando una red de aliados estratégicos que refuerzan el crecimiento y la proyección del Club Gourmet Mendoza.