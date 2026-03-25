Importante reconocimiento para Familia Zuccardi

Acaba de ser nombrado como primer miembro sudamericano de Brave Millers – Frantoiani Coraggiosi (www.frantoianicoraggiosi.it), comunidad de productores europeos dedicados a elaborar aceite de oliva virgen extra de alta calidad, combinando tradiciones antiguas con técnicas modernas.

Fundada en Italia, Brave Millers – Frantoiani Coraggiosi es una comunidad internacional de elaboradores de aceite de oliva extra virgen con historias y culturas diversas, unidos por una misma forma de entender el aceite. Sus integrantes comparten un decálogo de valores muy claro: producir exclusivamente aceite de alta calidad, trabajar con molino propio, controlar cada etapa del proceso, respetar la tierra, priorizar la sustentabilidad, valorar las variedades locales, compartir conocimiento y sostener decisiones valientes, incluso cuando eso implique producir menos.

Ser parte de esta comunidad no es un premio ni una certificación: es un reconocimiento entre pares, reservado a quienes eligen trabajar con convicción, cuidar cada detalle y priorizar la calidad por sobre el rendimiento. Único productor de América del Sur incluido en Brave Millers, esta comunidad destacó, en el anuncio de su inclusión, que «Miguel creyó en el potencial del aceite de oliva virgen extra (AOVE) de Argentina cuando pocos lo hacían, demostrando que aún lejos del Mediterráneo es posible producirlo al más alto nivel, capaz de ocupar un lugar de clase mundial. Un aceite que habla en español, pero que piensa universalmente». También afirma que «Familia Zuccardi es un pionero en el cultivo y promoción de la variedad Arauco, la verdadera y única nativa de Argentina en la que creyeron desde un primer momento, invirtiendo en la producción de aceites mono varietales capaces de expresar el auténtico carácter del terroir argentino».

En una comunidad integrada mayormente por molineros europeos, la presencia de Miguel Zuccardi en Brave Millers representa un verdadero hito para la olivicultura argentina. Su incorporación celebra una manera de hacer, una coherencia sostenida en el tiempo y una mirada que entiende al aceite de oliva como una expresión de lugar, personas y decisiones.

Acerca de Familia Zuccardi Aceites Varietales:

Nació en el año 2004 en Maipú, Mendoza. Miguel Zuccardi, tercera generación de una familia dedicada a la agricultura y vitivinicultura en la provincia desde 1963, inició el proyecto olivícola con la convicción de crear una categoría de alta calidad de aceites de oliva en Argentina, manteniendo los valores de sustentabilidad, reconocimiento y cuidado del producto local, un propósito común a todas las iniciativas de la empresa familiar. Las condiciones desérticas y la amplitud térmica permiten producir aceites de gran intensidad, a partir de olivares propios cultivados bajo manejo orgánico al pie de la cordillera de los Andes. La calidad de las aceitunas, un corto tiempo entre cosecha y molienda, sumado a un proceso de extracción a bajas temperaturas permiten producir aceites monovarietales con altos niveles de frutado y polifenoles, como expresión de las características ecológicas de la región. Actualmente, el portfolio de Familia Zuccardi suma cuatro etiquetas de aceites monovarietales: Arauco, Picual, Genovesa y Coratina.