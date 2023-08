Gran Éxito de «Sabores que unen»

La decimoquinta edición de Sabores que unen fue sin dudas una de las más exitosas. Con todos los encuentros sold out y la presencia de chefs locales, nacionales e internacionales, con destacada presencia de Álvaro Clavijo, mejor chef de Colombia y #5 del 50 Best Latinoamérica, Gonzalo Aramburu también reconocido dentro de los mejores 50 Best, Pedro Bargero y Germán Martitegui, todos los participantes disfrutaron de platos únicos y momentos inolvidables.

Una nueva edición de Sabores que unen, el evento gastronómico más importante de la Patagonia, producido por Kullhaus, transformó entre el 11 y el 13 de agosto la fisonomía habitual tanto de Cerro Bayo como de Villa La Angostura y sus restaurantes más importantes.

Ocho de los chefs más importantes del país, compartieron cocina y experiencias con su colega colombiano, al que se sumaron también productores y productos locales, además de la visita de reconocidos cocineros de Bariloche, como Ánima y Lupino.

Fueron días de comunión y de compartir lo mejor de cada uno. Comenzó el viernes 11 por la noche en el Restaurante la Delfina, con la maestría de Gonzalo Aramburu y el anfitrión, Federico De Castro. Entre los presentes, disfrutaron de sus platos, Brenda Gandini, Salvador Mazzocchi de Salva la cocina y Valentina Salezzi.

El sábado por la noche fue el momento de Álvaro Clavijo y el host Jony Palavecino en el restaurante de AKOL Barrio Nautico, la gran sorpresa, además de los platos en sí, fueron los productos que el chef colombiano había traído de su tierra natal, especialmente para la ocasión. Agustín Neglia y Andrea Heller de Food in BA, registraron cada momento.

El domingo comenzó muy temprano. Pese a las inclemencias del tiempo había que tener todo listo para el almuerzo principal del ciclo. Allí, Germán Martitegui y Matías Aldasoro (chef de Rosell Boher Lodge), junto al chef host Mauro Carabajal del refugio 1500 en las alturas de Cerro Bayo sorprendieron a todos los presentes con un Ragout de cordero con espuma de papa y trufas, preparado íntegramente con leña.

Los productores locales, se acercaron a compartir sus productos, ahumados regionales, panes, hongos, dulces chocolates entre otros, cumpliendo con la misión de Sabores que unen de acercar a grandes Chefs con productores y productos locales.

La noche de cierre transcurrió en el Correntoso Lake & River Hotel, donde el multipremiado Pedro Bargero compartió los fuegos con Lucas Dabrowski. Como en cada encuentro todos los cocineros estuvieron presentes para compartir los sabores que los unen.

En cada encuentro los platos fueron maridados con vinos y espumantes de la bodega Rosell Boher.

Agradecida por la inmensa convocatoria, su creadora y Directora de KULLHAUS, Marcela López Ghitta, reafirmó: “La cocina genera encuentros, brinda un espacio para compartir ideas y aprender sobre los productos de cada lugar. SABORES QUE UNEN es un disfrute con experiencias memorables alrededor de la gastronomía Argentina”.

Acompañaron en esta 15 ° edición:

Elite Professional se suma este año a Sabores que unen como main sponsor para acompañar y profundizar su lazo con la gastronomía gracias a sus soluciones integrales de higiene, impulsando también conductas sustentables y cuidado del medio ambiente.

Inprotur Arg – Cámara Argentina de Turismo

Life Seguros es una empresa del Grupo Financiero ST, líder en el sector ofreciendo Seguros de Vida y Patrimoniales. Su misión es proteger la forma de vivir de sus clientes, construyendo relaciones reales y duraderas, acompañándolos a lo largo de su vida.

Rosell Boher Lodge es parte de la bodega que lleva el mismo nombre, elabora los espumantes más prestigiosos del mercado y sólo vinos de alta gama. Se encuentra en Alto Agrelo, a 45km de la Ciudad de Mendoza, y es el Ganador 2020 al Mejor Restaurante de Bodega del Mundo y 2023 en Prácticas Sustentables .

AKOL Barrio Náutico, un lugar acogedor y lleno de encanto, ideal para reunirse entre amigos y disfrutar de una experiencia única. www.akolpatagonia.com

Hotel Correntoso Lake & River

La Escondida – Restaurant La Delfina, Casa de huéspedes y Spa

Cerro Bayo, el Centro de Ski Boutique de Villa La Angostura