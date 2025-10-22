Club Gourmet Mendoza inauguró una nueva etapa con el lanzamiento de su Membership Card

El histórico club gastronómico mendocino presentó una membresía exclusiva con beneficios, experiencias y alianzas que consolidan su liderazgo en la escena gourmet provincial.

Club Gourmet Mendoza, institución con más de 25 años de trayectoria en la promoción del vino y la cocina local, lanzó oficialmente su Membership Card, una tarjeta que permitirá a sus socios acceder a experiencias personalizadas, descuentos exclusivos y eventos de primer nivel.

El lanzamiento se celebró con una cena especial en el Diplomatic Restaurant, donde el chef Lucas González ofreció un menú de cinco pasos maridado con vinos de Durigutti Family Winemakers. Durante el encuentro se entregaron las primeras tarjetas personalizadas a los miembros y se presentaron las nuevas insignias que distinguirán a los locales adheridos.

“Este lanzamiento marca un punto de inflexión para el Club Gourmet. Queremos fortalecer la comunidad que hemos construido y sumar beneficios concretos para quienes hacen de la gastronomía una pasión”, destacó Jorge Nelson Ripa, presidente de la institución.

Una red de experiencias y beneficios

La nueva Membership Card ofrece acceso prioritario a degustaciones privadas, cenas temáticas y visitas a bodegas, además de descuentos en restaurantes, hoteles y tiendas gourmet de toda la provincia.

Entre los aliados ya confirmados figuran bodegas reconocidas, hoteles de lujo y espacios gastronómicos emblemáticos que acompañan esta etapa de expansión.

Más que un club, una comunidad gourmet

Fundado en 1998, el Club Gourmet Mendoza ha sido un punto de encuentro para chefs, enólogos, empresarios y amantes del buen comer. Su objetivo siempre ha sido destacar la identidad culinaria de Mendoza, promover el maridaje entre vino y gastronomía, y difundir la excelencia local a nivel nacional e internacional. A la fecha cuenta con 75 integrantes entre miembros y auspiciantes.

Con la incorporación de la tarjeta de membresía, el club busca modernizar su propuesta, abrir sus puertas a nuevas generaciones y fortalecer la red de vínculos entre el sector gastronómico y el público apasionado por la buena mesa.

Cómo formar parte

La inscripción al programa ya está abierta a través del sitio web clubgourmetmendoza.com.ar y de la cuenta oficial de Instagram @membershipclubgourmetmendoza.

Las plazas son limitadas y la membresía incluye beneficios que se irán renovando de manera continua a lo largo del año.