Más oferta y una demanda creciente influye en la baja de precios: cómo se reacomoda el mercado

Inmoup publicó su reporte inmobiliario y realizó una proyección de lo que se viene para el segundo semestre. Qué pasa con los precios.

Inmoup el portal inmobiliario más importante de Mendoza y de Cuyo publicó su reporte mensual en el que analiza el comportamiento del mercado local. El espacio cuenta con unos 19.000 avisos en Mendoza y más de 25.000 entre nuestra provincia y San Juan. De estos, hay cerca de 9.100 avisos publicados de propiedades para la venta, por lo que es interesante analizar lo sucedido en uno de los sectores más dinámicos de la economía en los últimos dos años.

En mayo, Inmoup registró 316.041 sesiones y más de 214.000 usuarios activos en la página, lo que implicó un crecimiento del 3% frente a lo sucedido en abril. “Esto confirma un cambio de clima con relación al año pasado”, explicó Marcos Herrera, director de Inmoup. El referente agregó que el total de avisos publicados para la venta en Mendoza, se divide en 6.060 casas y 3.042 departamentos. En líneas generales, Herrera observó que el mercado local de inmuebles ha ingresado en una nueva etapa.

A partir del segundo trimestre del año, se observó un crecimiento tanto en las búsquedas como en la oferta. “Esto impactó en un reacomodamiento de los precios”, precisó Herrera. Y sumó que del total de casas publicadas, en los últimos tres meses al menos 2.000 bajaron los precios. Es decir que cerca del 40% de los propietarios decidió reajustar sus valores a la baja. Esto se verificó en dos segmentos. En el de casas de gama media de hasta U$S350.000 y en el de departamentos de entre U$S51.000 y U$S100.000 en donde también se verificó una baja en los precios de hasta el 8%.

“El año pasado nos encontramos con un mercado muy interesante en ventas por la participación del crédito hipotecario, el blanqueo de capitales y los dólares debajo del colchón”, comentó el director de Inmoup. En este marco, muchos propietarios decidieron volver a publicar mientras que los compradores retomaron sus consultas, lo que impactó en un crecimiento del sector así como en cierta tonificación de los precios.

Situación actual y expectativas favorables

Este 2026, en tanto, las hipotecas cayeron 50% con relación al año pasado y los motores del blanqueo dejaron de traccionar. Aunque la baja de tasas genera ciertas expectativas con los préstamos hacia adelante, el sector todavía espera que haya una mejora en los salarios para poder acceder o calificar a los créditos. “El comprador mide sus ingresos, cuotas, tasas, gastos de escritura y valores de cierre”, observó Herrera y agregó que al haber mayor cantidad de propiedades publicadas obliga a los vendedores a ajustar sus pretensiones de precios.

De este modo, para el segundo semestre del año el mercado aparece con una menor euforia y un análisis más cuidadoso. Desde el punto de vista de los referentes de Inmoup, el mercado actual ya no se mueve solo por las perspectivas del momento. En cambio, expresaron, “hoy vemos usuarios que buscan, comparan, guardan propiedades y esperan oportunidades concretas”. En este contexto, sumaron que la información empieza a ganar un rol cada vez más central en la toma de decisiones.

Desde Inmoup explicaron que los sinceramientos de precios no necesariamente implican una caída del mercado sino un proceso en el que hay mayor cantidad de propiedades disponibles, compradores mejor informados y valores más ajustados a la demanda real. El mercado inmobiliario no solo dependerá de la situación macroeconómica sino que también estará fuertemente atado al formato de un mercado profesionalizado y a las estrategias que se tomen para captar y mantener la atención de los compradores.