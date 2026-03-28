Lamadrid Estate Wines revive el vino retornable:una vuelta a las raíces que reduce un 34% la huella de carbon

Lamadrid Estate Wines lanza sus “Growlers Lamadrid”, un sistema de venta y recarga (refill) inspirado en la tradición mendocina que combina vinos de alta gama, sustentabilidad y precio accesible. Con esta propuesta, la bodega busca volver a posicionar al “vino como un alimento”, apostando a una forma histórica de consumo y acercándolo nuevamente a los momentos cotidianos de la mesa argentina.

El espíritu de Las Compuertas: De «Los Bocheros» al Growler La histórica Casona de Lamadrid fue, durante décadas, el almacén de ramos generales del barrio de Las Compuertas. Era el punto de encuentro donde los vecinos compartían charlas y buscaban lo necesario para sus mesas familiares. En ese mismo patio se reunían también “Los Bocheros”, disfrutando entre amigos, risas y juegos, siempre acompañados por vasos de vino y empanadas al horno de barro. Hoy, la bodega honra esa historia acercando nuevamente el vino al centro de las reuniones.

«Buscamos volver a una forma más simple y auténtica de disfrutar el vino, recuperando su lugar en la vida cotidiana y posicionarlo nuevamente como un alimento accesible y genuino», explica Eduardo Ríos, CEO de Lamadrid Estate Wines.

Tecnología y Sustentabilidad: El impacto del «Refill»

Los Growlers son envases de vidrio de 1,9 litros, prácticos y diseñados para múltiples recargas. El sistema no solo es nostálgico, sino profundamente técnico:

Conservación: Utiliza nitrógeno al momento del llenado para preservar las cualidades organolépticas del vino por más tiempo, evitando la oxidación temprana.

Ecología: Este formato reduce la huella de carbono en un 34% respecto al consumo tradicional en botellas de 750cc. Si se utiliza el sistema de refill, la reducción de CO2e se multiplica de manera exponencial, alineándose con las tendencias de consumo sustentable de Europa y Estados Unidos.

Experiencia en Bodega y Proyección Nacional

En esta primera etapa, la venta y recarga se realiza exclusivamente en la Bodega.

No obstante, el proyecto ya mira hacia el futuro. «Estamos trabajando en acuerdos con vinotecas y puntos estratégicos de las principales ciudades del país para ampliar el acceso a esta forma innovadora de consumir vino», señala Matías Scudeletti, Gerente Comercial.

Sobre Lamadrid Estate Wines

Reconocida por sus vinos Single Vineyard y su gran relación precio-calidad, la bodega alberga también su restaurante llamado “Los Bocheros”, distinguido por la Guía Michelin en 2025. Allí, la propuesta gastronómica y las experiencias enoturísticas abrazan una casona histórica de 1890, manteniendo vivo el legado de Las Compuertas.