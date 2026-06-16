Juan Retali presenta su nuevo libro: un mapa estratégico para transformar la cercanía en el mayor diferencial de los negocios

El referente del comercio mendocino lanzará oficialmente «El Poder de la Cercanía» el próximo miércoles 17 de junio a las 20:00 hs. Una obra que desafía a los sectores minoristas, gastronómicos y de servicios a poner el foco en la emocionalidad del cliente.

El especialista y consultor comercial mendocino Juan Francisco Retali presentará en Mendoza su segunda obra literaria, «El Poder de la Cercanía: La ventaja invisible detrás del crecimiento de los negocios en Latinoamérica» (Edición 2026).

El encuentro oficial de lanzamiento se llevará a cabo el miércoles 17 de junio a las 20:00 hs en las instalaciones de la Nave Cultural. Tras consolidarse como uno de los analistas más lúcidos del ecosistema comercial de la región, el autor propone en este libro un cruce exacto entre la estrategia corporativa y la sensibilidad humana, planteando que la proximidad real es la herramienta clave para garantizar la sostenibilidad empresarial frente al avance de la automatización tecnológica.

La obra cuenta con el prólogo de Julián «Gaita» González, reconocido referente de Experiencia del Cliente (CX) en Latinoamérica, y suma valiosas perspectivas regionales como las de Celia Zunini, sumergiéndose de lleno en las complejidades de un mercado que cambió drásticamente con la masificación de los formatos express y las plataformas digitales.

Cuando cumplir ya no alcanza

La tesis central que Retali despliega en este trabajo sacude los manuales tradicionales del management al postular la «Regla del Derecho Adquirido». Según el autor, los tres pilares históricos sobre los que los comercios solían construir su ventaja —precio, calidad y atención— dejaron de ser diferenciales para convertirse en el piso mínimo exigido por el consumidor. En el escenario actual, el cliente da por sentada una atención cordial o un producto correcto, por lo que cumplir los estándares básicos ya no genera impacto y recordación.

El autor advierte que el minorista local compite hoy contra los mejores estándares globales debido al acceso inmediato a la información. En esa carrera, la ventaja competitiva no se encuentra en la escala logística ni en la guerra de precios, sino en la capacidad de construir un vínculo emocional. El texto se apoya en indicadores actuales que demuestran que hasta el 95% de las decisiones de compra están impulsadas por los impulsos emocionales, argumentando que la preferencia genuina sólo se consolida cuando la marca es capaz de individualizar y reconocer verdaderamente al ser humano que está detrás de la transacción.

La profesionalización del factor humano

Lejos de quedar en una apelación lírica a las buenas intenciones, el libro se estructura como un manual metodológico de aplicación inmediata para empresarios, hoteleros y gastronómicos. Retali introduce herramientas de diagnóstico y gestión diseñadas específicamente para la realidad latinoamericana, entre las que destacan la Teoría de la Venta Contextual —para clasificar las interacciones según el estado del cliente— y el Organigrama de Proximidad Circular, un esquema operativo que desplaza las estructuras jerárquicas rígidas para ganar velocidad de respuesta en el mostrador.

Otro de los aportes centrales del libro es la Matriz de Auditoría de las 5 Capas. Esta herramienta propone un examen de coherencia institucional que inicia en la «Capa 0» o el alma de la organización, y recorre los aspectos sensoriales, humanos, de procesos y digitales del negocio.

El enfoque del autor enfatiza que nadie puede brindar hacia afuera lo que no recibe internamente, integrando máximas de la gestión de personas que recuerdan que el cuidado de los colaboradores es la condición obligatoria para que estos puedan, a su vez, cuidar y enamorar a los clientes.

En tiempos de algoritmos y respuestas automatizadas, la obra de Juan Retali aparece como un manifiesto necesario que rescata la proximidad y la autenticidad como las verdaderas ventajas invisibles del comercio moderno.