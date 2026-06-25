Havanna inaugura su sexto local en Mendoza y refuerza su liderazgo con una nueva apertura en Espacio Costanera

La reconocida cadena de cafeterías desembarca en el nuevo polo comercial de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, generando 15 nuevos puestos de trabajo y consolidando más de dos décadas de crecimiento sostenido en la provincia.

Havanna continúa fortaleciendo su presencia en Mendoza con la inauguración de su sexto local en la provincia, que abre sus puertas en el marco de la puesta en marcha de Espacio Costanera, el nuevo desarrollo comercial ubicado en el Ala Oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

La apertura representa un nuevo hito para la marca, que lleva 21 años operando de manera ininterrumpida en Mendoza bajo la misma razón social, consolidando un crecimiento sostenido y un fuerte posicionamiento dentro del mercado local. “Con este nuevo punto de venta, Havanna reafirma su liderazgo como la única cadena de cafeterías de alcance nacional que continúa expandiendo su red en la provincia”, destaca Alejandro de Borbón (director de Havanna en Mendoza).

Emmanuel Repetto (gerente general Havanna Mendoza), Sebastián Canada (gerente de operaciones Havanna Argentina) Alejandro de Borbón (director de Havanna Mendoza), Alan Aurich (CEO Havanna) y Maximiliano Balderiote (Supervisor Regional).

Además de ampliar su presencia territorial, la nueva sucursal tiene un impacto positivo en la generación de empleo, ya que demanda la incorporación de 15 nuevos colaboradores, contribuyendo al desarrollo económico y laboral de la región.

El local ofrece la clásica propuesta de cafetería que caracteriza a la marca, acompañada por una amplia variedad de productos Havanna, entre los que se destacan sus tradicionales alfajores, chocolates, conitos, galletitas y especialidades dulces.

Además, se suma la opción gastronómica salada con almuerzos ejecutivos, diseñada para responder a las necesidades de distintos perfiles de clientes, tanto para trabajadores que buscan un espacio cómodo donde almorzar y continuar con sus actividades laborales, como para turistas en tránsito, visitantes y público en general que valoran una alternativa práctica, de calidad y acorde a sus tiempos.

De este modo, el local amplía su propuesta tradicional y aspira a convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de una pausa en un entorno agradable, ofreciendo una experiencia integral que se adapta a las dinámicas y necesidades de consumo actuales.

La llegada de Havanna a Espacio Costanera no solo acompaña la transformación y modernización de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, sino que también reafirma el compromiso de la marca con el crecimiento regional y su apuesta por seguir conquistando los paladares mendocinos, fortaleciendo una historia de más de dos décadas junto a los consumidores de la provincia.