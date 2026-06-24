Grupo Halpern lanza IXA, su nueva línea de tubos de PVC con certificación IRAM para conducción de agua potable

La empresa mendocina, reconocida por su trayectoria en gestión hídrica y soluciones para el agro, da un nuevo paso en su estrategia de expansión. Lanzó IXA, una línea de tubos de PVC para conducción de agua potable con certificación IRAM y foco en obras de infraestructura, construcción y desarrollo urbano.

En un contexto donde la calidad de las redes de agua se vuelve un tema cada vez más relevante, Grupo Halpern decidió ampliar su presencia en el sector con una apuesta que combina industria local, certificación técnica y capacidad logística. La firma presentó oficialmente IXA, su nueva línea de tubos de PVC desarrollada para sistemas de conducción de agua potable, con foco en la calidad certificada, la seguridad operativa y el cumplimiento de normas técnicas para obras de infraestructura y construcción.

Con más de dos décadas de trayectoria industrial, Grupo Halpern amplía así su propuesta para el sector sanitario y de infraestructura, incorporando una solución fabricada bajo estrictos estándares de calidad y certificación IRAM 13351:2018.

“Este logro refleja nuestra convicción de hacer las cosas cada día mejor. La certificación IRAM de IXA reafirma nuestro compromiso con productos de calidad y con el desarrollo de soluciones que acompañen el crecimiento de la industria”, destaca Hernán Norando, gerente general de Grupo Halpern.

La nueva unidad de negocio apunta a constructoras, desarrolladores, organismos públicos y profesionales técnicos que requieren insumos confiables para proyectos de conducción de agua de alta exigencia. Cabe destacar que los tubos IXA son fabricados bajo normas IRAM, garantizando “seguridad, durabilidad y desempeño en proyectos exigentes”.

Entre los principales atributos de la línea, se destaca:

• Certificación IRAM, con productos ensayados y validados para garantizar seguridad y calidad en agua potable. Esto asegura estándares de calidad vinculados a: resistencia estructural, estanqueidad, seguridad sanitaria, desempeño hidráulico.

• Capacidad industrial y logística, orientada a asegurar disponibilidad constante para obras y proyectos.

• Asesoramiento técnico y comercial especializado, para acompañar la elección de soluciones según cada necesidad.

Grupo Halpern remarcan que la calidad de los insumos resulta determinante para evitar fallas, pérdidas operativas y costos innecesarios desde el inicio de una instalación. Bajo esa premisa, IXA busca posicionarse como una alternativa confiable para el mercado argentino de conducción de agua potable.

El lanzamiento también refuerza la estrategia de diversificación industrial de Grupo Halpern, empresa con base en Luján de Cuyo, Mendoza, que amplía su línea de productos con soluciones orientadas a acompañar el desarrollo de la industria, optimizar el uso de los recursos y aportar eficiencia a proyectos de infraestructura en todo el país.

Para más información, la empresa recibe consultas en su planta ubicada en Acceso Sur 7557, Luján de Cuyo, Mendoza.

Sobre Grupo Halpern

Grupo Halpern (www.grupohalpern.com) es una empresa argentina con más de 20 años de trayectoria en la gestión eficiente del agua. Consolidada inicialmente como referente en riego agrícola y distribución mayorista de insumos para conducción, control y filtrado, hoy atraviesa una etapa de transformación y expansión. Con una visión renovada, el grupo ha evolucionado hacia un perfil integral, liderando proyectos de ingeniería en sectores estratégicos como minería, energía, construcción y agroindustria. Esta nueva etapa consolida a Grupo Halpern como un actor clave en soluciones “llave en mano”, orientadas a maximizar el uso inteligente y sustentable del recurso hídrico. Su crecimiento sostenido refleja una filosofía clara: cada proyecto debe ser una solución real, escalable y alineada con el futuro que el país necesita.