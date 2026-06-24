Ford Ranger Day en Mendoza y San Rafael: una experiencia de manejo junto a Grupo Lorenzo

Ford Argentina, junto al Grupo Lorenzo, anuncian la llegada del “Ranger Day” a Mendoza y San Rafael, un evento que permitirá a los entusiastas de la aventura y la potencia experimentar de cerca la robustez y tecnología de la icónica pick-up Ford Ranger. El próximo sábado 27 de junio, de forma simultánea en todas las concesionarias del país, Ford Lorenzo abrirá sus puertas para una jornada llena de adrenalina y test drives.

Desde las 9 hasta las 18 horas en Godoy Cruz, y de 9 a 13 horas en San Rafael, los interesados tendrán la oportunidad de realizar test drives “urbanos” saliendo desde las concesionarias oficiales de Ford Lorenzo. Para esta ocasión, se ha dispuesto un circuito especialmente diseñado que permitirá a los participantes poner a prueba las capacidades de la Ford Ranger en un entorno seguro y controlado, destacando su desempeño tanto en el asfalto como en terrenos más desafiantes.

La Ford Ranger, reconocida por su versatilidad, durabilidad y avanzadas prestaciones, se ha consolidado como un referente en el segmento de las pick-ups. Con un diseño imponente y una ingeniería pensada para el trabajo y la aventura, la Ranger ofrece una combinación perfecta de potencia, confort y tecnología de vanguardia. Entre sus características más destacadas se encuentran su potente motor, su sistema de tracción 4×4 inteligente y sus innovadoras asistencias al conductor, que garantizan una experiencia de manejo superior en cualquier condición.

El “Ranger Day” es una oportunidad única para conocer en profundidad las últimas novedades de la Ford Ranger y descubrir por qué es la compañera ideal para quienes buscan superar los límites. El equipo de Ford Lorenzo estará disponible para brindar asesoramiento personalizado y resolver todas las inquietudes de los visitantes.

Grandes posibilidades para llegar a la Ranger

Por otra parte, Ford Lorenzo anuncia las grandes oportunidades para acceder a la Ford Ranger. Además, de la posibilidad de entregar un vehículo usado y pactar el financiamiento más conveniente, ya está disponible el NUEVO Plan 80/20 | Ford Ranger XL 2.0 4×2, con adjudicación asegurada en cuota 3. Subite a tu Ranger desde $9.377.136 y financiá el 80% en cuotas sin interés. Grandes bonificaciones disponibles en Ford Lorenzo.

Detalles del Ranger Day

Fecha: Sábado 27 de junio

Link para inscribirse: https://www.ford.com.ar/test-drive-ranger/?intcmp=hp-return-td

Lugares y Horarios:

Godoy Cruz: De 9 a 18 hs – Concesionaria oficial Ford Lorenzo – Av. San Martin Sur 1010, esq. General Paz, Godoy Cruz.

San Rafael: De 9 a 13 hs (Concesionaria oficial Ford Lorenzo – Av. Mitre esq. Segovia, San Rafael.

Actividades: Test drives “urbanos” en circuito especialmente dispuesto.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.