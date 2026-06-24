El IES Tomás Edison convoca a empresas para proyectos de IA y Ciencia de Datos

El Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison abrió una convocatoria destinada a empresas, instituciones, organizaciones y emprendimientos que deseen vincularse con estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial a través de sus Prácticas Profesionalizantes 2026.

La propuesta busca generar un primer acercamiento de los estudiantes al mundo laboral mediante el trabajo sobre desafíos reales planteados por organizaciones de distintos sectores. En esta oportunidad, la convocatoria está especialmente orientada a empresas no tecnológicas, interesadas en explorar oportunidades de mejora, análisis de información, optimización de procesos o desarrollo de soluciones basadas en datos.

Las prácticas tienen un carácter formativo y no rentado, con una dedicación estimada de 4 horas semanales, acompañadas por docentes de la institución y enmarcadas en los objetivos pedagógicos de la carrera.

«Muchas organizaciones cuentan con información valiosa, procesos que podrían optimizarse o necesidades que aún no han sido abordadas desde una perspectiva analítica. Nuestros estudiantes pueden aportar una mirada innovadora y propuestas concretas para comenzar a trabajar sobre esos desafíos», explicaron desde el IES Tomás Alva Edison.

Las organizaciones participantes podrán presentar problemáticas, oportunidades de mejora o ideas de proyectos vinculados con áreas como:

Análisis y visualización de datos.

Diseño de indicadores y tableros de control.

Automatización de tareas y procesos.

Aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial.

Diagnósticos y propuestas de mejora organizacional.

Exploración de soluciones basadas en datos para sectores productivos, educativos, sanitarios, comerciales o sociales.

La iniciativa no busca reemplazar servicios profesionales ni puestos de trabajo, sino ofrecer una experiencia de aprendizaje situada, donde estudiantes y organizaciones construyan conjuntamente soluciones iniciales, prototipos, diagnósticos o propuestas de mejora.

Desde el Instituto destacan que esta es una oportunidad para que empresas e instituciones accedan a nuevas perspectivas, incorporen innovación y colaboren activamente en la formación de los futuros profesionales tecnológicos de Mendoza.

¿Quiénes pueden participar?

Empresas de cualquier rubro (excepto empresas tecnológicas).

Organizaciones sociales.

Instituciones educativas.

Organismos públicos.

Emprendimientos y cooperativas.

¿Cómo sumarse?

Las organizaciones interesadas pueden contactarse con el IES Tomás Alva Edison para compartir un desafío, acompañar un proyecto o participar como referentes durante el desarrollo de las prácticas. “Buscamos organizaciones interesadas en compartir problemas, necesidades, oportunidades de mejora o desafíos reales o situados que puedan convertirse en experiencias formativas para los estudiantes” manifestaron de la institución.

Las empresas, organizaciones, instituciones emprendimientos o cooperativas interesadas en formar parte del desafío Practicas Profesionalizantes Édison 2026 deben contactarse con la institución para acordar una reunión.

Contacto: WhatsApp 261 254 2594