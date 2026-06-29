El boom de la “economía silver”: el cuidado de adultos mayores se consolida como un nicho con alto potencial

La longevidad dejó de ser solo un dato estadístico para transformarse en uno de los motores comerciales más dinámicos de la actualidad. Argentina se prepara para un cambio demográfico que ya es una realidad tangible: con más personas viviendo más años, la necesidad de servicios especializados se ha disparado, abriendo las puertas a la denominada economía “silver” (o economía plateada).

En este escenario de transición estructural, donde el aumento sostenido de la esperanza de vida -que hoy promedia los 76,6 años a nivel nacional (80,5 para mujeres y 72,7 para varones)- se cruza con una marcada caída de la natalidad, surgen oportunidades inéditas para el desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocios replicables.

Mendoza y un cambio demográfico irreversible

La provincia no es ajena a esta transformación radical de la pirámide poblacional. Hoy, el 16% de la población de Mendoza tiene más de 65 años, y las proyecciones oficiales indican que para el período 2030-2035, 1 de cada 4 mendocinos pertenecerá a este segmento.

Ante este panorama, el sistema sanitario y el sector privado avanzan en la incorporación de herramientas para garantizar una atención más adecuada, accesible y especializada. Un claro ejemplo es el Plan de Abordaje Integral de las Personas Mayores implementado por el Gobierno de Mendoza, una estrategia diseñada para adaptar la red pública al envejecimiento poblacional, poniendo el foco en la detección temprana y el seguimiento de patologías frecuentes de esta etapa.

El impacto en números (2026)

15,7% de la población argentina tiene 60 años o más.

12,5% de los habitantes del país supera los 65 años.

25% de los mendocinos tendrá más de 65 años para el período 2030-2035.

Cuidado profesional y de cercanía

Es justamente en esta intersección entre la necesidad social y la oportunidad de mercado donde se posicionan empresas como Acompañarnos, cuya historia refleja la resiliencia de la post pandemia.

En ese momento tan especial, Aldana Salinas llegó a Mendoza desde Zapala (Neuquén), y comenzó a trabajar como cuidadora domiciliaria. Esa experiencia directa en el terreno le bastó para detectar las profundas falencias de un rubro muchas veces deshumanizado.

«Vi un montón de cosas en las que no estaba de acuerdo con respecto a los cuidadores, al servicio que te ofrecían y a la comunicación. Un poco en chiste dije: ‘Yo voy a tener mi propia empresa’. La idea se implantó y empezó a crecer de a poquito. Me enamoré de este oficio«, recuerda Aldana.

Para transformar esa intuición en un proyecto sólido, Salinas profesionalizó su vocación estudiando Psicología y la carrera de Acompañante Terapéutico (ATE). Su propia experiencia como empleada fue el faro para diseñar las bases de su organización: entender las necesidades de la familia, pero también cuidar al personal de asistencia.

Lo que inició bajo el nombre de «Acompañar» tras una profunda vivencia asistiendo a una persona en sus últimos instantes de vida, evolucionó hacia Acompañarnos. El cambio de nombre sintetiza la filosofía de la empresa: el cuidado no es unidireccional, sino un aprendizaje recíproco y una red de contención mutua basada en tres pilares: el paciente, la familia y el equipo de trabajo.

Innovación en el servicio: apostar al «envejecimiento activo»

A diferencia de las empresas tradicionales de internación domiciliaria que intervienen en etapas críticas, Acompañarnos promueve el envejecimiento activo. La propuesta invita a las familias a no esperar a que el adulto mayor esté postrado para contratar asistencia. El objetivo es la intervención temprana: acompañar en caminatas, trámites o actividades recreativas que preserven la autonomía y dignidad de la persona, aliviando la carga diaria de los hijos.

Para asegurar un estándar de calidad premium, la firma implementa un exhaustivo proceso de reclutamiento y selección de personal; un programa continuo de capacitación técnica; soporte psicológico para el equipo, clave para procesar los duelos y el desgaste emocional y coordinadoras en territorio que realizan visitas y supervisiones periódicas en los domicilios.

Además, con visión comercial, la empresa diversificó su catálogo sumando servicio doméstico y cuidado de niños con estimulación cognitiva y capacitación en RCP infantil, ampliando el ciclo de soluciones para el hogar.

Un nicho rentable y escalable a través de franquicias

Con el modelo operativo consolidado y el desarrollo de un software propio que sistematiza la selección, gestión y formación del personal, Acompañarnos dio el salto hacia el sistema de franquicias. Actualmente, la marca opera con éxito dos sedes en Zapala (Neuquén) y Luján de Cuyo (Mendoza).

La estrategia apunta a un esquema de «cercanía»: contar con una oficina física en cada departamento mendocino, lo cual garantiza que los colaboradores vivan cerca de las familias asistidas, optimizando costos logísticos, reduciendo tiempos de respuesta y ofreciendo un espacio propio para la capacitación continua.

Para estructurar este crecimiento con solidez técnica y legal, cuenta con el asesoramiento de la consultora Suraci Franquicias, quien se encarga de dar el marco normativo, comercial y de procesos necesario para transformar los valores humanos de la marca en un modelo de negocio altamente replicable, rentable y eficiente.

Para conocer más sobre el modelo de negocios y condiciones de la franquicia Acompañarnos: WhatsApp: 2613901935 – Web: www.suraci.com.ar