DÚO Vistalba: el nuevo proyecto inmobiliario premium que nace en el corazón de Vistalba

Pleno Desarrollos Inmobiliarios lanza un plan de construcción que integra viviendas, oficinas, salud y espacios comerciales en una de las zonas con mayor proyección de Mendoza.

En un contexto donde las tendencias urbanas evolucionan hacia modelos más eficientes, sustentables y centrados en la calidad de vida, surge DÚO Vistalba, un desarrollo inmobiliario de uso mixto que comienza a tomar forma en la emblemática esquina de Guardia Vieja y Almirante Brown, en el corazón de Vistalba.

Impulsado por Pleno Desarrollos Inmobiliarios, el proyecto propone una nueva manera de habitar y vincularse con la ciudad, integrando en un mismo espacio residencias, oficinas, centro de salud, locales comerciales y amenities de primer nivel. Todo ello bajo un concepto que sintetiza su esencia: “Vivir con Naturaleza”.

La elección de Vistalba no es casual. Considerada una de las áreas más valoradas y con mayor crecimiento de Luján de Cuyo, la zona combina atributos cada vez más demandados por residentes e inversores: entorno natural, tranquilidad, seguridad, excelente conectividad y cercanía con los principales corredores urbanos y turísticos de Mendoza.

Nicolás Perinetti, socio fundador de dobleTT.

Con una arquitectura contemporánea y una planificación pensada para potenciar la experiencia cotidiana, DÚO Vistalba ofrecerá espacios funcionales y modernos, rodeados de paisajes únicos y con vistas privilegiadas a la Cordillera de los Andes. El proyecto busca responder a una demanda creciente de personas que priorizan vivir, trabajar y acceder a servicios en un mismo entorno, optimizando tiempos y mejorando su calidad de vida.

Una respuesta a las nuevas tendencias urbanas

Facundo Filice y Emilio Correa, directores de Pleno Desarrollos Inmobiliarios, explican que DÚO Vistalba nace como respuesta a una transformación que ya se observa en las principales ciudades del mundo y que comienza a consolidarse en Mendoza: el crecimiento de los desarrollos de uso mixto y los strip centers como nuevos centros de actividad urbana.

“Hoy las personas buscan resolver gran parte de sus necesidades cotidianas en un mismo lugar. Dúo Vistalba fue concebido para acompañar esa evolución de hábitos urbanos y apunta a concentrar espacios para vivir, trabajar y consumir en un mismo entorno, reduciendo traslados y priorizando la cercanía, la accesibilidad y la calidad de vida”, remarcaron.

Un paso estratégico para Pleno Desarrollos

DÚO Vistalba representa además un hito en la trayectoria de Pleno Desarrollos Inmobiliarios. Tras más de 17 años desarrollando proyectos residenciales en Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza, la firma avanza hacia un formato de mayor escala y complejidad, ampliando su propuesta de valor y consolidando su posicionamiento en el mercado inmobiliario provincial.

“Este emprendimiento marca una nueva etapa para la compañía. Es un proyecto que combina innovación, visión de largo plazo y una fuerte apuesta por el crecimiento de Mendoza. Estamos convencidos de que Vistalba reúne todas las condiciones para convertirse en uno de los principales polos de desarrollo de la provincia”, destacaron sus directivos.

La propuesta busca generar valor en múltiples dimensiones: para quienes buscan una vivienda en un entorno privilegiado, para empresas y profesionales que necesitan espacios modernos para desarrollar su actividad, para comercios que desean instalarse en una ubicación estratégica y para inversores que identifican oportunidades en una zona de alta valorización.

Una nueva oportunidad de inversión con renta

En el marco de la presentación también se dio a conocer PLENO+, una nueva propuesta de inversión desarrollada junto a dobleTT – Tu inversión con renta, orientada a quienes buscan alternativas para resguardar su capital y obtener rendimientos periódicos.

Según explicó Nicolás Perinetti, socio fundador de dobleTT, el modelo permite participar en desarrollos inmobiliarios con el monto que cada inversor elija, accediendo a una renta fija en dólares, con pagos periódicos y el respaldo y garantía de las obras en ejecución.

“PLENO+ fue diseñado para ofrecer una herramienta simple, transparente y segura, alineada con las necesidades actuales de los inversores. Combina la solidez del ladrillo con una estructura que brinda previsibilidad y acceso a oportunidades que tradicionalmente estaban reservadas para montos mayores”, explicó.

La propuesta contempla además la devolución del 100% del capital invertido al cabo de 12 meses, consolidándose como una alternativa orientada a quienes priorizan ingresos periódicos y disponibilidad de capital en el corto plazo. “Una solución ágil y segura, pensada para responder a las necesidades actuales de quienes buscan invertir con confianza y resultados concretos”, sintetizó.