De Mendoza al mundo: el crecimiento de las exportaciones de nicho

Durante mucho tiempo, exportar fue una posibilidad asociada principalmente a grandes compañías y volúmenes de producción elevados. Sin embargo, en los últimos años comenzó a consolidarse otro fenómeno: el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que encuentran oportunidades en mercados internacionales a partir de productos de alto valor agregado, identidad local y propuestas diferenciadas.

En ese escenario, Mendoza ocupa un lugar destacado. Según datos del Gobierno de Mendoza, la provincia concentra más del 80% de la elaboración de vino del país y el 93% de las exportaciones de vino argentino, consolidándose como uno de los principales polos exportadores de productos con identidad regional. Además, la provincia también impulsa el desarrollo de bodegas boutique, productos gourmet, aceites de oliva y otros segmentos que encuentran demanda en consumidores de distintos países.

Este crecimiento viene acompañado por una transformación en la forma de llegar a esos mercados. Muchas de estas empresas no cuentan con áreas especializadas de comercio exterior ni grandes estructuras exportadoras, sino que realizan envíos más pequeños, productos premium o pedidos específicos para distribuidores y clientes internacionales. Como resultado, la logística adquiere un rol más estratégico para garantizar tiempos de entrega, trazabilidad, documentación adecuada y condiciones de transporte acordes al valor de los productos.

Además de la vitivinicultura, la provincia se ha consolidado como uno de los principales centros olivícolas del país. En 2024 Mendoza exportó más de USD 44 millones en aceites de oliva, continuando su posicionamiento en productos gourmet y alimentos con valor agregado.

Más allá de los canales tradicionales de exportación, comienzan a surgir nuevas oportunidades vinculadas a la comercialización directa de productos regionales hacia consumidores finales en distintos mercados. En el caso del vino, por ejemplo, el crecimiento del enoturismo y el reconocimiento internacional de las etiquetas argentinas permiten que cada vez más bodegas exploren modelos de venta directa que complementan sus canales habituales de distribución. De esta manera, la bodega puede vender botellas o cajas a clientes particulares en todo el mundo. Gracias a este tipo de herramientas, una experiencia que comienza durante una visita a Mendoza puede continuar una vez que el turista regresa a su país, generando nuevas oportunidades comerciales para productores locales.

En este escenario, los servicios de envíos internacionales y el embalaje especializado adquieren un rol central. Garantizar que las botellas lleguen en condiciones óptimas, cumpliendo con los requisitos de transporte y documentación internacional, se vuelve un factor clave para que las bodegas puedan desarrollar nuevos canales de comercialización sin necesidad de realizar inversiones adicionales en infraestructura o comercio exterior. Además, este tipo de operaciones contribuye a fortalecer la presencia internacional de productos con identidad argentina.

En este sentido, Mail Boxes Etc. (MBE), la red internacional especializada en soluciones logísticas y servicios para empresas, trabaja con procesos que permiten simplificar la operatoria internacional para PyMEs y emprendedores. La compañía ofrece soluciones que incluyen gestión de envíos nacionales e internacionales, embalaje, almacenamiento y acompañamiento en procesos aduaneros, permitiendo a PyMEs y emprendedores acceder a mercados internacionales sin necesidad de desarrollar estructuras propias.

«Las economías regionales están ganando protagonismo en mercados internacionales gracias a productos que compiten por calidad, diferenciación e identidad. Para muchas de estas empresas, contar con soluciones logísticas flexibles y acompañamiento especializado resulta clave para sostener ese crecimiento y acceder a nuevos destinos», sostuvo Santino Rebuffo, Country Manager de Mail Boxes Etc. Argentina.

La tendencia no se limita a Mendoza. Cada vez más provincias argentinas buscan posicionar productos regionales en mercados internacionales, impulsadas por nuevas herramientas digitales, regímenes simplificados para exportar y una creciente demanda global por productos con valor agregado y trazabilidad. En ese escenario, la logística se consolida como uno de los factores que permite conectar a las economías regionales con nuevas oportunidades de negocio más allá de las fronteras.

Mail Boxes Etc. (MBE) opera una red global de más de 1.800 centros en más de 45 países. Abrió sus primeros centros en el país con una inversión proyectada de 6 millones de dólares y planes de expansión hacia otros puntos, tanto de la ciudad como del interior del país.