Construcción en Mendoza: el sector redefine expectativas y pone el foco en el financiamiento y la innovación

Un relevamiento de Red Edificar muestra un escenario de mayor prudencia en la actividad, mientras la tecnología, la digitalización y los nuevos desarrollos aparecen como oportunidades para el crecimiento.

La construcción en Mendoza atraviesa una etapa de redefinición de expectativas. Así lo refleja la última encuesta elaborada por Red Edificar, un relevamiento que reunió 334 respuestas de distintos actores de la cadena de valor del sector, entre ellos profesionales, constructoras, desarrolladores, proveedores, inmobiliarias y especialistas técnicos.

El estudio muestra un escenario de mayor cautela entre las empresas y profesionales de la construcción, en un contexto donde el acceso al financiamiento se consolida como el principal desafío para la actividad.

La valoración general de la situación actual del sector alcanzó un promedio de 4,18 puntos sobre 10, reflejando una percepción moderada respecto del presente de la construcción en Mendoza.

Uno de los principales datos del informe indica que el 61,9% de los encuestados manifestó una disminución de la actividad durante los últimos doce meses, mientras que el 20,1% reportó estabilidad y el 17,9% señaló algún nivel de crecimiento.

El financiamiento aparece como la principal preocupación estructural. El 70,9% de los participantes identificó al crédito como una de las problemáticas más relevantes y el 89,6% consideró que el acceso a financiamiento resulta difícil o prácticamente inaccesible.

A este escenario se suman otros factores que condicionan la actividad, como el incremento de costos de materiales, la incertidumbre económica, la competencia informal y la presión impositiva.

Sin embargo, el informe también identifica señales positivas y espacios de desarrollo. Las obras privadas nuevas, especialmente las de pequeña y mediana escala, continúan siendo el principal motor de demanda del sector.

Entre las oportunidades detectadas se destacan los nuevos desarrollos inmobiliarios, el crecimiento de la inversión privada y la mayor demanda de viviendas e infraestructura. Asimismo, la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización comienzan a ganar protagonismo dentro de la industria.

Uno de los datos más relevantes del estudio indica que el 62,7% de las empresas ya utiliza inteligencia artificial de manera total o parcial en sus procesos, mientras que el 76,1% considera que la industrialización de la construcción tendrá un impacto significativo en los próximos años.

Además, siete de cada diez encuestados sostienen que la profesionalización de los canales digitales se ha vuelto un factor clave de competitividad, entendiendo que la presencia online, los catálogos digitales, la publicidad y la capacidad de respuesta son cada vez más determinantes para el negocio.

Las expectativas hacia los próximos doce meses muestran una mirada prudente: la mitad de los participantes considera que la situación se mantendrá estable, mientras que un 13,4% proyecta mejoras.

Desde Red Edificar señalaron que el objetivo del relevamiento es aportar información para construir una agenda común entre empresas, profesionales, instituciones y organismos vinculados a la construcción.

«La encuesta muestra un sector que enfrenta desafíos importantes, especialmente vinculados al financiamiento, pero también evidencia oportunidades concretas relacionadas con la innovación, la digitalización y el desarrollo privado. El desafío será transformar este diagnóstico en acciones y propuestas compartidas para fortalecer a la construcción en Mendoza», indicaron desde la entidad.

La encuesta completa puede consultarse en el sitio oficial de Red Edificar.