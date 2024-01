El uso de las billeteras virtuales gana terreno en Argentina

Casi el 60% de los argentinos las utiliza como medio de pago en el país.

La tecnología avanza segundo a segundo y cada vez son más los ámbitos en donde repercute. Y es que el estilo de vida de millones de personas cambió en los últimos años, incluso, hasta en la forma de pagar al momento de hacer una compra. En Argentina, el 91 % de los ciudadanos utilizan al menos un medio de pago que no es efectivo, entre ellos tarjetas de débito, crédito o las famosas billeteras virtuales.

En un plazo de 3 años, se quintuplicó el uso de billeteras virtuales en Argentina

La consultora Kantar realizó una encuesta donde estudió el comportamiento de los argentinos y los medios de pago que utilizan en la actualidad. El mismo mostró que sólo el 9% de la población adulta no posee ningún medio de pago, situación que se repite en el 23% en jóvenes entre 18 y 24 años, el 14% de las mujeres y el 18% del total de la población ubicada en la base de la pirámide socioeconómica.

Concretamente, las tarjetas de débitos son las preferidas por los argentinos con un 73%, seguido de las billeteras digitales con 58% y las tarjetas de crédito con 53%. Cabe destacar que el mayor uso de billetera digital aumenta en las personas de 25 y 34 años con un 76%. Además, su uso también es superior en los niveles altos y medios y como herramienta de pago, sobre todo, en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En esa línea, 82% de los usuarios de entre 18 y 34 años afirman que las billeteras virtuales son más prácticas. De hecho, cada vez son más las personas que eligen tener su dinero en este tipo de cuentas para obtener beneficios, en su mayoría, residentes del Gran Buenos Aires e interior. Por su parte, los mayores de 65 años y los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prefieren mantener su dinero en el banco.

“La adopción de medios de pago electrónicos se sustenta en tres grandes ventajas: son considerados prácticos y seguros, y cuentan con una amplia aceptación en los comercios (…) En el contexto actual y con una economía en la que persiste la informalidad, el uso de medios de pago electrónicos convive con el efectivo en diferentes rubros de gastos y consumos de la economía familiar”, señaló la directora de Kantar, Mariana Souto.

4 de cada 10 argentinos utiliza QR para realizar sus pagos

De acuerdo con la empresa de servicios financieros digitales MONI, que opera en Argentina a través de su billetera virtual, el 40% de la población argentina utiliza QR regularmente para realizar sus pagos, en tanto el 27% no lo utilizó nunca. El motivo para no usar este medio, según los encuestados, es por no haber tenido la oportunidad (58%), porque desconocen cómo hacerlo (23%) o porque no les parece una opción práctica (19%).

En específico, se analizaron las respuestas de 2.450 clientes de esta compañía, de los cuales el 73% manifestó que realizó al menos una compra con código QR durante el último año y de ellos, el 40% lo hace regularmente. Si se compara el relevamiento con el de 2019, en aquel momento solo 35% de usuarios utilizaba el sistema, es decir, que en cuatro años se duplicó la base.

Asimismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) destacó que la adopción de los medios de pagos electrónicos, además del uso del código QR, gana cada vez más terreno en los usuarios de servicios financieros y en el último año se multiplicó por 5 la cantidad de operaciones realizadas mediante este sistema. Incluso, 1 de cada 4 pagos con transferencia se hace con código QR.

Al finalizar el 2023, ya hay 60 billeteras digitales registradas en el BCRA

Al primer cuatrimestre de 2023, en el BCRA se encontraban registradas 45 billeteras digitales interoperables

Actualmente, según los registros del ente (BCRA), hay + de 60 billeteras digitales tanto de diferentes fintech, como también de entidades bancarias. Entre ellas, las más populares son Mercado Pago, con 7,8 millones de usuarios solo en Argentina; Ualá con más de 5 millones de usuarios en Argentina, México y Colombia; Cuenta DNI de Banco Provincia, con más de 6,8 millones; Personal Pay, con más de 1 millón; BNA+ de Banco Nación, con casi 10 millones y MODO, la billetera virtual usada por todos los bancos con 12 millones de registrados.

¿Qué billetera virtual ofreció mayor rendimiento durante 2023?

Si bien cada una de las billeteras virtuales ofrece características y servicios únicos, desde el poder realizar pagos en comercios físicos, el acceso a préstamos personales, la recarga pago o de servicios y la administración de cuentas financieras, hay algunas que se caracterizan por los rendimientos aproximados que generan a partir de los saldos en cuenta.

En este contexto, Trascendo comparó las principales e-wallets que más pagaron en el país durante el año, siendo Naranja X la que obtuvo el primer lugar con mayores intereses con un 110%. Seguidamente está Prex, con 109,3 % y Ualá, con 104,07%. El top 5 lo completan Personal Pay (103.3%) y Claro Pay (102.4%).

En cuanto al rendimiento real:

Es importante señalar que, a partir del 2023, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos mínimos a partir de los cuáles tanto los bancos, como las billeteras virtuales, deben informar al organismo los movimientos en cuentas, plazos fijos y operaciones con tarjetas.

En detalle, el monto mínimo de una operación es de 200 mil pesos en términos mensuales sobre acreditaciones, extracciones, transferencias recibidas, saldos de las cuentas y también suscripción y liquidación de depósitos en plazos fijos.

Las billeteras virtuales y los fraudes

Si bien el crecimiento de las billeteras virtuales tiene un impacto bastante significativo en el sector bancario tradicional de Argentina, al tratarse de una tecnología relativamente nueva, hay que estar atentos a posibles robos de identidad y fraude financiero. Y es que según el informe “Números que hablan” de Fiserv, un 20% de las personas usuarias de estas herramientas le han hackeado su billetera virtual alguna vez y al 18% de los comerciantes les pasó lo mismo.

El informe develó, además, que al 60% de las personas sufrieron el robo sus tarjetas o los datos de las mismas, mientras, un 15% enfrentó el hurto de sus datos del homebanking y el porcentaje restante, un 5%, fue engañado de otras formas. Ante lo ocurrido, el 43% de los afectados indicó que le devolvieran el dinero que perdió, un 35% resolvió parte del problema, pero que perdieron plata y, finalmente, el 22% no pudo encontrar una resolución.

Otra situación que se está presentando, es la compra ilegal de cuentas bancarias (CBU) y de billeteras virtuales (CVU), un actuar delictivo que está creciendo en Argentina. La misma se lleva a cabo a través de las redes sociales, donde delincuentes compran datos de personas para luego revenderlos a terceros y estos, a su vez, buscan la manera de ejecutar fraudes, estafas, lavado de dinero y otros delitos.

En este sentido, aunque estas plataformas ofrecen una alternativa sencilla para realizar pagos y gestionar el dinero desde los dispositivos móviles, hay que estar prevenidos, ya que la industria financiera, en general, está pasando por una serie de casos de fraude que puede afectar a cualquier persona.

Editora: Analista Melisa Murialdo Fuentes de Información: Consultora Kantar; Empresa de Ss. Financieros MONI; Banco Central de la República Argentina (BCRA); Blog de Educación Financiera MT; Blog de Información Financiera Trascendo; Empresa de Ss. Financieros Fiserv