¿Y si el Bienestar está más cerca de lo que imaginas?

De la mano de la Gerente de Bienestar Organizacional, coach, Instructora en Atención Plena y Máster en PNL iremos acercando el concepto de Bienestar.

A lo largo de los años y desde mi expertise en la capacitación y acompañamiento de personas, equipos y Organizaciones hacia un mejor desempeño y calidad de vida, considero al Bienestar como hilo conductor, como un estado que buscamos las personas de manera permanente, como propio del Ser. La mayoría de las personas queremos estar bien, teniendo en cuenta que, el Bienestar, es algo subjetivo y que cada ser lo encuentra a su manera, recordando que muchas veces creemos que ese estar bien depende de lo externo, y no es así.

Por siglos nos hemos cuestionado este concepto de Bienestar…y aún hoy lo seguimos haciendo.

Cada pensador o filósofo ha tratado de definir o acercarse a lo que sería estar bien.

Para comenzar, este concepto es tan subjetivo y particular como personas existen. No existe una única definición ni mucho menos una sola verdad.

Estar bien, desde mi experiencia y apreciación, reside en registrar y hacer conscientes aquellas cosas que te hacen bien y para identificarlas necesitas darte el permiso de ” parar la pelota” y hacer una pausa.

Te has preguntado algún vez qué cosas te inspiran, despiertan tu creatividad, te hacen soñar o crear? Si no lo has hecho, te invito a que hagas en una hoja un mapa mental de las respuestas, simplemente escribilas, esto sirve para ir reconociéndolas. Si cierras tus ojos y te imaginas realizando estas cosas que te ha en bien, qué dice tu cuerpo? Cómo se siente?

Para continuar, es importante elegir aquellas actividades alcanzables, fáciles de realizar en el día a día de acuerdo a tus otras actividades. Es aquí donde intervienen el orden y la gestión del tiempo. A esas cosas que te hacen bien hay que ponerles fecha y horario, de esta manera la mente va a identificar la no postergación y vas a permitirle que se organice y adapte esta nueva información para llevarla a cabo. Además podes escribir cómo vas a realizar estas actividades escribiendo objetivos que querés lograr. En la misma hoja de las cosas que identificas te que te hacen bien! Así lo tenes ordenado.

Por último, preguntarnos si generar nuestro bienestar, es valioso para nosotros, si aquello que estas necesitando tiene el valor suficiente que implique un movimiento interno que te lleve a la acción.

Finalizando, algunas herramientas que pueden acompañarte en la búsqueda y encuentro de tu Bienestar es ir realizando acciones pequeñas y reales, día por día, esto es vital para reeducar y reprogramar tu cerebro enseñandole que si es posible alcanzar tu bienestar.

Recorda, que 1 camino de mil millas empieza con un solo paso.

Fuente: Ale Lopez

– IG: @alelopezcoach1

– Celular: 2613836193

– LinkedIn: Alejandra Estefania Lopez