Videojuegos, aliados en etapa de restricciones

– Según Verizon, el tráfico general de Internet de videojuegos ha aumentado un 75% desde que se impusieron restricciones en Estados Unidos.

– Bungie, un desarrollador de videojuegos, dijo que la participación diaria promedio de los usuarios en su juego “Destiny 2” ha aumentado un 10% en todo el mundo y hasta un 20% en los mercados más afectados.

– Steam recientemente alcanzó un pico de 20.3 millones de jugadores concurrentes, 11% por encima del máximo anterior.

– Twitch ha visto que su audiencia promedio ahora es más del doble.

Los videojuegos se han convertido en el refugio de muchos en estas semanas en casa. Y no hablamos solo de los gamers ya reconocidos como tal, sino incluso de los que ya habían “colgado los guantes” hace un tiempo, no importa la edad que sea. Jorge tiene 48 años y la última vez que jugó fue hace más de 6 años. “Sentí un impulso tremendo por volver a jugar. Parece que tantos días en casa me despertaron la nostalgia por los videojuegos y llevo 4 días seguidos enganchado a la computadora en esto”, asegura. Pero él no es el único.

Los eSports ya tenían en la mira cifras impresionantes para el 2020: ingresos que alcanzarían los $1,1 mil millones y una audiencia que llegaría a los 495 millones según la investigadora de mercado Newzoo. Pero estas semanas de confinamiento han terminado de coronar a la industria. “Los videojuegos retan a los chicos, los acercan a los amigos, ponen a prueba sus habilidades y los entretienen sin salir de casa”, dice Angélica Dávila, gerente de mercadeo para Latinoamérica de Acer. La marca actualmente corre varios torneos gaming online en la región, el primero de ellos en Perú de la mano del equipo Thunder Predator. El Torneo ya comienza en los próximos días en Colombia y se extenderá a Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

Los videojuegos se imponen en los hogares. La popular plataforma gaming para PC, Steam, recientemente vio un número récord de usuarios conectados a su servicio durante el fin de semana del 21 al 22 de marzo, mientras algunos desarrolladores ofrecen sus juegos de forma gratuita o con grandes descuentos. A mediados de marzo, el desarrollador independiente Vlambeer anunció que su juego, Nuclear Throne, se podía comprar al 90 por ciento del precio normal. Por su parte, Leaf Corcoran, fundador del sitio web independiente de videojuegos itch.io, publicó en Twitter que muchos de los juegos del sitio se podían descargar y jugar de forma gratuita.

Valve abrió Game Festival 2020 en Steam para exhibir juegos de desarrolladores independientes que habrían asistido a la Conferencia de desarrolladores de juegos 2020, que se canceló a fines de febrero, ofreciendo demostraciones gratuitas para varias docenas de nuevos juegos de PC. Simultáneamente, Epic Game Store (a través de SlashGear) actualizó su promoción semanal de juegos gratis, mientras que la venta de primavera de GOG reúne algunos de sus juegos gratuitos más populares en una colección Stay at Home (a través de SlashGear).

GamesIndustry.biz analizó los últimos datos de mercado de la firma GSD, que rastrea las ventas de juegos de descarga digital de 16 compañías en casi 50 países de Europa, Oriente Medio, África y Asia. Esta firma también rastrea las ventas físicas sea de hardware o software en 17 territorios. En general, en todos los mercados escrutados, se vendieron 4,3 millones de juegos entre el lunes 16 de marzo al domingo 22 de marzo, lo que representa un salto del 63% con respecto a la semana anterior.

Es relevante cómo la Liga Santander, una de las ligas de fútbol más reconocidas en todo el mundo y que actualmente está suspendida, optó por realizar un campeonato eSports con los 20 clubes españoles para recaudar fondos. El torneo obtuvo más de 100 mil vistas en la plataforma de streaming Twitch y recaudó más de 180.000 euros.

Mientras que el distanciamiento social es una obligación, los videojuegos son un refugio perfecto para quedarse en casa.